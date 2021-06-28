Чехия требует с России компенсацию в €25,5 млн за взрывы военных складов в Врбетицах
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Чехия требует с России компенсацию в €25,5 млн за взрывы военных складов в Врбетицах

9:51:196/28/2021Фото: © EPA/CZECH REPUBLIC POLICE
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Заместитель министра иностранных дел Мартин Смолек передал послу России Александру Змеевскому дипломатическую ноту с требованием полной компенсации за ущерб, сообщили сегодня, 28 июня, СМИ Чехии.

Взрывы произошли в 2014 году. Фото© EPA/CZECH REPUBLIC POLICE
Взрывы произошли в 2014 году. Фото© EPA/CZECH REPUBLIC POLICE

Заместитель министра иностранных дел Мартин Смолек передал послу России Александру Змеевскому дипломатическую ноту с требованием полной компенсации за ущерб, причиненный взрывом в Врбетицах. Они оцениваются в 650 миллионов крон, пишет
www.idnes.cz
Чехии требует от России компенсации ущерба в связи со взрывами в 2014 году на военных складах в деревне Врбетица. Власти страны считают, что к взрывам причастны спецслужбы РФ. в причастности к которым они подозревают российские спецслужбы.

По информации СМИ, чешские власти оценили ущерб примерно в 650 млн крон, что равно примерно €25,5 млн.

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