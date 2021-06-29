С Днём партизан и подпольщиков - 29 июня: поздравления с благодарностью и открытки

Сколько времени прошло с тех грозных времён,
Но ваши подвиги мы до сих пор вспоминаем,
Ваше мужество, ваш героизм нами оценён,
Вы заслуживаете счастья, дорогие ветераны.
С днём партизан и подпольщиков поздравляем,
Крепкого здоровья и бодрости вам искренне желаем,
Пусть дарит жизнь вам только вдохновенье,
Пусть не покидает отличное настроенье.
С врагами вы сражались за Родину свою,
Благодаря вам, мы выиграли войну,
История немало знает примеров героизма,
Вы мужественные и славные сыны Отчизны.
В день партизан и подпольщиков, примите поздравленья,
Пускай всегда отличным будет настроенье,
Пускай за подвиги вас щедро наградит судьба,
Пускай Господь оберегает вас всегда.
Ценой своей жизни вы Родину защищали,
С вероломными захватчиками воевали,
Самоотверженности и мужества вам не занимать,
Сегодня с благодарностью вас будем поздравлять.
Мы желаем вам удачи, радости и счастья,
Пускай минуют вас все ненастья,
Всех благ вам, здоровья, радости, тепла,
Пусть будет благосклонной к вам судьба.
В далёкие годы огненной войны,
Вы армии отбить врагов помогли,
Благодаря вам, победа к нам пришла,
Партизан и подпольщикам – честь и хвала.
Дай Бог вам здоровья крепкого, удачи,
И настроения всегда хорошего в придачу,
Пусть сила духа вас не покидает,
Пусть птица счастья к вам часто прилетает.
Источник: 100cards.ru, pozdravik.ru