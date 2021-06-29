Профессиональные поздравления с Днём кораблестроителя на 29 июня

Тому, кто придумал корабли, всемирное виват!
Моря и океаны покорить, почти, как в космос нам слетать!
Сегодня всех кораблестроителей мы поздравляем от души,
Воплощения всех идей Вас желаем, подвигов совершить!
Благодаря самоотверженному Вашему труду Российский флот силен,
Но выпустить корабль и воплотить мечту, не каждый сможет, хоть умен!
Желаем мира Вам в семье и новых свершений,
И чтоб на все хватало сил, воплощений и умений!
***
Кораблестроители отмечают свой профессиональный праздник,
Флот наш держится на Вас, милые флотилии соучастники!
На воду желаю спускать корабли каждый год,
Увеличивая в стране нашей кораблей учет!
И лайнеры, и авианосцы, и грузовые корабли, и яхты,
Все они Ваши детища, когда спускают на воду аж ахнем!
Гордится Вами вся наша огромная страна,
И Ваши корабли для нее незабываемая для мира стезя!
***
Кораблестроение – занятие для мужественных супермужчин,
Где ты на верфи первый, но никогда не один!
Наш флот кораблями был знаменит на весь мир,
И ты, кораблестроитель от нас поздравления прими!
Пусть всегда получается все то, что задумано,
И в жизнь воплощается лучшее из придуманного!
Любые моря пусть покоряются твоим кораблям,
И только достойные стоят у них в рубке у руля!
***
Флотом морским и речным гордится вся Россия,
Идут корабли, бороздя океаны и моря во всем мире!
Но корабли сначала надо спроектировать и построить,
Т в этом только кораблестроители нас выручить могут!
Сегодня мы Вас поздравляем с Днем кораблестроителя,
И желаем, чтобы ас ждали новые открытия!
Здоровья, мужества в работе и во всем умения,
И творческого при строительстве кораблей вдохновения!
***
При Петре Великом построили первые верфи в России,
Тогда же и флот стал набирать обороты по силе!
Профессия кораблестроителя чрезвычайно важна,
Щит для страны по морям производит она!
Мы всех из гильдии кораблестроителей поздравляем,
Счастья в семье, успехов в работе Вам желаем!
Побольше спускайте на воду кораблей для флота,
И пускай боится чужая Вас морская разведывательная рота!
Источник: 100cards.ru, pozdravik.ru