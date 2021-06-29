Благодатные поздравления и картинки с Днём святых апостолов Петра и Павла 2021
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Благодатные поздравления и картинки с Днём святых апостолов Петра и Павла 2021

5:05:126/29/2021Фото: bipbap.ru
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Святых апостолов Петра и павла одинаково высоко чтут и православные и католики.

Праздник святых апостолов Петра и Павла

Пускай в День Павла и Петра
Пошлет вам Бог благословение,
Здоровья много и добра,
Любви, тепла и вдохновения!

Пускай святые принесут
В семью лишь мир, любовь и лад!
А в дом — достаток и уют,
Чтоб счастьем каждый был богат!

Праздник святых апостолов Петра и Павла

В День святых Петра и Павла
Я хочу вам пожелать:
Пусть в душе огромной вашей
Живет Божья благодать.

Пусть апостолы святые
Покровительство дают,
От влияния плохого
Вас укроют, сберегут.

Праздник святых апостолов Петра и Павла

Пусть придут к тебе Павел с Петром
Вместе с миром, добром и любовью,
Принесут пусть достаток в твой дом,
И одарят семью всю здоровьем!

Пусть душа наполняется светом,
Будут помыслы только чисты,
Я желаю, чтоб этим летом
Стали явью любые мечты!

Праздник святых апостолов Петра и Павла

Сегодня день Петра и Павла,
Желаю в благодатный день,
Чтобы удача обнимала,
А все невзгоды скрылись в тень.

Пусть только доброе случится,
Печали мимо обойдут,
И счастье в дом твой постучится,
А беды адрес не найдут!

Источник: pozdravok.ru, bipbap.ru

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