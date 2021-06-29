Благодатные поздравления и картинки с Днём святых апостолов Петра и Павла 2021

Пускай в День Павла и Петра
Пошлет вам Бог благословение,
Здоровья много и добра,
Любви, тепла и вдохновения!
Пускай святые принесут
В семью лишь мир, любовь и лад!
А в дом — достаток и уют,
Чтоб счастьем каждый был богат!
В День святых Петра и Павла
Я хочу вам пожелать:
Пусть в душе огромной вашей
Живет Божья благодать.
Пусть апостолы святые
Покровительство дают,
От влияния плохого
Вас укроют, сберегут.
Пусть придут к тебе Павел с Петром
Вместе с миром, добром и любовью,
Принесут пусть достаток в твой дом,
И одарят семью всю здоровьем!
Пусть душа наполняется светом,
Будут помыслы только чисты,
Я желаю, чтоб этим летом
Стали явью любые мечты!
Сегодня день Петра и Павла,
Желаю в благодатный день,
Чтобы удача обнимала,
А все невзгоды скрылись в тень.
Пусть только доброе случится,
Печали мимо обойдут,
И счастье в дом твой постучится,
А беды адрес не найдут!
Источник: pozdravok.ru, bipbap.ru