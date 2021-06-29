С Днём сотрудника службы охраны УИС РФ 30 июня: теплые поздравления своими словами
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С Днём сотрудника службы охраны УИС РФ 30 июня: теплые поздравления своими словами

10:40:506/29/2021Фото: bipbap
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30 июня отмечается профессиональный праздник – День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы (УИС) Министерства юстиции России.

День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы РФ

Поздравляю с профессиональным праздником, желаю крепкого здоровья, карьерного роста, верных друзей и финансовых успехов. Пусть в любом начинании сопутствует удача, самые масштабные планы реализуются, а работа приносит удовлетворения. Ваш ежедневный труд делает нашу жизнь лучше и безопаснее, счастья!

***

С праздником! Пусть профессионализм всегда помогает в работе, чтобы каждый новый день начинался с побед, а завершался дома, где окружают самые родные люди, семья и преданные друзья. Спасибо за Вашу работу, за тяжкий труд!

***

Поздравляем с профессиональным праздником людей нужной и ответственной должности, желаем Вам получать как можно больше радости и удовольствия от своей трудовой деятельности, иметь слаженный дружный коллектив, готовый сплотиться ради единой цели. Пусть дома Вас всегда любят и ждут, будьте удачливы и здоровы!

***

Всех работников уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции России поздравляем с профессиональным праздником! Желаем — спокойствия, уверенности в завтрашнем дне, безопасности, хорошей интуиции, надежных товарищей и плодотворной работы. Будьте здоровы, везучи и максимально счастливы!

***

Поздравляю с Днём работников уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции России и желаю твёрдого стержня в работе и мягкости души в жизни, простых путей к успеху в деятельности и лёгких решений насущных вопросов. Пусть каждый день будет добрым, удачным, безопасным, полезным и просто счастливым.

Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru

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