От чего умерла Настя Тропицель?

В июле прошлого года стало известно о кончине известного блогера Насти Тропицель. О том, что стало причиной смерти девушки и чем была известна девушка - в нашем материале.
Настя Тропицель скоропостижно скончалась, разбившись на мотоцикле прошлым летом на Бали, где она проживала на тот момент более трех месяцев вместе со своим бойфрендом. По данным индонезийской полиции, девушка ехала на мотоцикле, рядом ехал ее парень. Внезапно девушка потеряла управление и столкнулась с бордюром. При этом скорость она не превышала. В результате падения блогер получила сильнейшую травму головы и скончалась из-за нее. По словам молодого человека Тропицель, ее мотоцикл начал внезапно вибрировать из-за чего она начала терять управление над транспортным средством. Такое явление называется воблинг, когда руль и передние колеса начинают внезапно колебаться. Такое может происходить из-за износа мотоцикла, в частности, передней покрышки. Как отметил мужчина, смерть девушки прямо на его глазах сильно шокировала его и долго не выходила из головы. Тропицель спустя несколько дней после смерти кремировали и прах доставили в ее родной город - Санкт-Петербург. Именно там прошли похороны блогера. Недавно на ее могиле установили памятник.
Смерть девушки сопровождалась скандалом. Некоторые винили в случившимся ее бойфренда, Виктора Майдановича, потому что тот якобы не остановил неопытную девушку от управления мощного мотоцикла, к тому же она была без шлема. Если бы она надела защитное средство, то травмы удалось избежать. Кроме этого, родители покойной говорили о том, что с ее счета куда-то исчезла крупная сумма денег. Доказать это и тот факт, что пропали ее драгоценные украшения, подтвердить родители не смогли. При этом сам молодой человек практически сразу после кончины Тропицель вступил в романтические отношения с ее подругой, с которой якобы они познакомились во время кремации девушки. По словам молодого человека, справиться с трудностями из-за гибели блогера ему помогли его новая возлюбленная, а также медитации. Об этом он сообщил в посте в Инстаграм, тем самым прорекламировав свой курс по медитации. Пара поженилась.
Кроме этого, родители девушки предъявили претензии к ее друзьям из-за денег, потому что те закрыли доступ к ее финансовым счетам. На них должны были лежать средства за курс, который должна была выполнить блогер, но она не успела справиться с обязательствами из-за своей гибели, поэтому ей не заплатили 1 миллион рублей. По некоторым данным, сначала родители Тропицель контролировали ее счета, но потом девушка решила пользоваться только счетами друзей и перестала использовать счет своей матери. Также и родители и бойфренд девушки выясняли отношения на ток-шоу, где публично поругались.
Настя Тропицель стала известна еще подростком и в 15 лет смогла заработать 1 миллион рублей за счет того, что вела блог, в котором затрагивала темы личной мотивации, путешествий, саморазвития, бизнеса, самостоятельности, фитнеса и т.д. В результате блог приобрел популярность и заработал 1 миллион подписчиков.