Марс во Льве: У трех знаков зодиака Овна, Льва, Стрельца с 28 июня 2021 года начнется отличная неделя
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Марс во Льве: У трех знаков зодиака Овна, Льва, Стрельца с 28 июня 2021 года начнется отличная неделя

2:00:296/29/2021,Руби МирандаФото: pixabay.com
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У нас есть Солнце в Раке, которое дает нам чувствительность и понимание, и ретроградный Нептун (начался 25 июня), который стимулирует наши психические способности и, безусловно, дает нам яркие сны. Вчера мы видели Венеру во Льве - и все наши сердца трепещут от этого.

3 знака зодиака, у которых с 28 июня 2021 года начнется отличная неделя

Мы ожидаем, что вас ждет прекрасная неделя, которая начнется 28 июня, а это значит, что вы, Овен, Лев и Стрелец.

Кажется, ваша жгучая потребность испытать все яркое и красивое превосходит любой страх, который у вас есть. Вы трое обладаете врожденным оптимизмом, не говоря уже об искреннем желании действовать в соответствии с идеями, а не позволять им исчезнуть в ничто, пишет yourtango.com.

Последняя неделя с 28 июня по 4 июля - отличная неделя для трех огненных знаков зодиака.

Мы все еще работаем с чудесным Марсом во Льве, который заканчивается 29 июля, и этот транзит подарил всем нам дар уверенности, страсти и бодрости.

Сила звезды очень позитивно оживляет знаки Огня. Юпитер только что вышел из Рыб, стал ретроградным 20-го числа и теперь движется к Водолею в ближайшем будущем.

У нас есть Солнце в Раке, которое дает нам чувствительность и понимание, и ретроградный Нептун (начался 25 июня), который стимулирует наши психические способности и, безусловно, дает нам яркие сны. Вчера мы видели Венеру во Льве - и все наши сердца трепещут от этого.

Итак, со всеми этими хорошими, воодушевляющими новостями, у кого из знамений будет по-настоящему отличная неделя?

Знаки зодиака, у которых будет отличная неделя с 28 июня 2021 года по 4 июля 2021 года:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Что замечательно в этой неделе, Овен, так это то, что вас, наконец, услышат - и поймут.

Этот вид коммуникационного зеленого флага также будет охватывать весь спектр, что означает, что независимо от темы - будь то любовь, близость, деньги, здоровье или будущее - тот, кто вас слушает, будет на вашей стороне. В любви ты золотой.

Физически вы выйдете на новый уровень. Что касается здоровья, вы наткнетесь на образ жизни, который обеспечивает чистое благополучие, а с точки зрения денег - вы наполнитесь чувством безопасности и обещанием надежного будущего.

Все за одну неделю. Это магия Овна - вы обрабатываете все виды энергии и превращаете их в возможность. Вы никогда не впадаете в безнадежность, и на этой неделе мы продемонстрируем некоторые из этих оптимистичных примеров Овна.

Ваша энергия и любовь к жизни будут заразительны, и такая жизнерадостность - именно то, что позволит людям воспринимать вас как человека, которого они хотят быть рядом, слушать и у кого учиться.

Лев (23 июля - 22 августа)

Хотя это известный факт, что Лев может быть довольно ленивым, мы также должны признать, что, когда Лев хочет работать продуктивно, они это делают, и они делают это лучше, чем кто-либо другой.

То же самое и с тобой, Лео. На этой неделе вы можете ожидать, что все ваши планы будут выполнены вовремя и с радостью.

Друзья вернулись, и вдохновение сейчас на высоте; вы будете планировать разные вещи - большие дела, такие как театральные мероприятия, грандиозные прогулки, кемпинг - летние виды спорта.

Вы почувствуете уравновешенность; если он отрицательный - вы не обращаете на это никакого внимания, а если он положительный, вы исследуете его на ценность, а затем принимаете его полностью.

Вы чувствуете себя умным, рассудительным, как будто вы только что очнулись от долгой спячки и только что поняли, что вам предстоит еще многое сделать.

Вся неделя будет ощущаться как прилив уверенности.

Вы больше не стесняетесь выбраться из этого мира; вы чувствуете, что теперь в безопасности, и время, которое вы потратили, того стоило, потому что оно дало вам самоанализ и мудрость.

Гори как огонь, Лев - дичай и свободен, и всегда, всегда помни, как сильно тебя любят.
 Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Поскольку вы человек, который может серьезно свести себя с ума, вы оцените эту неделю даже больше, чем вы могли себе представить.

Весь стресс, который вы пережили за последнее время, вот-вот растворится в воздухе.

Вы нашли способ справиться со стрессом, и решение было очень простым. Вы освободились от оков собственного беспокойства, и в течение недели вы почувствуете, как это страстное пламя независимости ярко пылает в вашем сердце.

Кому нужна драма, заплачете, наткнувшись на осознание того, что все идеально - именно так.

На этой неделе вам нужно было доказать себе, что все в порядке. Иногда это все, что нам нужно, просто немного самоуверенности.

Домашняя жизнь станет для вас прекрасной, и ваши постоянные заботы о деньгах наконец-то исчезнут. На этой неделе вы поймете, что нет причин тащить бремя постоянного негативного мышления, и да, друг, вы избавитесь от этого бремени раз и навсегда. Наслаждайся, халявщик! Лети!

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гороскопзнаки зодиакахорошая неделя
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