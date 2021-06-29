Поздравления от всей души с Днём российской почты 11 июля для любимого почтальона
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Поздравления от всей души с Днём российской почты 11 июля для любимого почтальона

3:20:346/29/2021Фото: fresh-cards
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Ежегодно во второе воскресенье июля в нашей стране отмечается профессиональный праздник работников почтовой связи — День российской почты.

День российской почты

Ваша работа – людям радость доставлять,
Чтоб вовремя получил известие адресат,
Вы настоящие профессионалы, честь вам и хвала,
Пускай везёт вам во всём, всегда.
С днём почты вас поздравляем от души,
Пусть непременно сбудутся все мечты,
Пускай удача перед вами двери открывает,
Пускай Господь от бед оберегает.

***

Почтальон – маленькое звено,
Соединяющее все уголки страны,
Только ему видеть дано,
Как сбываются заветные мечты.
Сегодня день почты, поздравляем,
Во всём удачи, радости желаем,
Здоровье пусть не подводит вас никогда,
Пусть будет самою счастливою судьба.

***

Всем работникам почты огромный привет,
Интересней вашей профессии нет,
Ваша услуга так необходима и важна,
Ведь известий ждут с нетерпеньем всегда.
Пускай карьера стремительно растёт,
Пускай удача к вам придёт,
Пусть адресаты будут довольны всегда,
Всех благ вам, радости, улыбок и тепла.

***

От сердца к сердцу письма прилетают,
От дома к дому новости бегут,
Белых голубей почтовых стая
Ежечасно дарит нам свой труд.
Поздравляем тружеников почты,
Им желаем всяческих удач!
Вы всегда в пути - и днем, и ночью.
Легких вам посылок и задач!

***

Пусть в этот день вам шлют подарки,
День почты всем не стоит забывать,
От поздравлений праздник будет жарким,
Россия, не забыла вас позвать.
Пусть отвернутся от работы беды,
И возвышаются над пропастью дела,
Все почтальоны будьте смелы,
Ваша профессия прекрасна, хороша.

Источник: fresh-cards.ru, pozdravik.u

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