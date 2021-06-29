Как мигрень спасает мозг человека, удивительное открытие ученых

Люди, страдающие мигренью, склонны к дефициту энергии в мозгу между приступами, будь то из-за повышенного спроса или недостаточного производства энергии, согласно новому анализу, который обнаруживает, что нарушение энергии может вызвать оксидативный стресс мозга, вызывая мигрень в качестве защитной реакции.
По словам Джонатана Боркума, адъюнкт-профессора психологии Университета штата Мэн, этот анализ проливает свет на то, почему возникают мигрени, и помогает объяснить, как возбуждается и распространяется мигрень, а также почему мигрень имеет тенденцию усугубляться с возрастом, пишет medicalxpress.com.
Анализ Боркума, который был опубликован в качестве обзорной статьи в журнале Neurochemical Research , характеризует мигрень как гомеостатический ответ, приводимый в движение переключателями организма, чувствительными к оксидантам, которые экстраполируют метаболизм отдельных нейронов на весь мозг .
Когда мозговая энергия недостаточна, стимулируется перепроизводство оксидантов, которые являются слабыми токсинами. Боркум предполагает, что накопление оксидантов предупреждает мозг об энергетическом дисбалансе и вызывает приступ мигрени в качестве корректирующей реакции. В то время как дефицит энергии в мозге наблюдался у людей, склонных к мигрени, механизм, который запускает приступ, основанный на энергетическом дисбалансе в головном мозге, ранее не был понят.
Согласно Боркуму, человеческий мозг уравновешивает уровень антиоксидантной защиты с количеством производимой энергии и наоборот, чтобы создать строго регулируемый цикл, который поддерживает выработку энергии и окислительно-восстановительный потенциал клеток в узком оптимальном диапазоне. Оксидативный стресс создается энергетического дисбаланса , связанного с мигренью угрожает нейронную жизнеспособность в краткосрочной перспективе и подозревается как причина нейродегенеративных заболеваний в долгосрочной перспективе.
Боркум демонстрирует, что дефицит энергии, вызванный повышенным потреблением энергии в гипервозбудимом мозге или сниженным энергоснабжением из-за нарушения митохондрий, создает окислительный стресс как неотъемлемую черту клеточного метаболизма. Этот стресс вызывает мигрень у восприимчивых людей через ионные каналы, чувствительные к окислителю, в болевых рецепторах, расположенных в мембране, покрывающей мозг.
Реакция мозга на приступы мигрени включает снижение потребности мозга в энергии, увеличение митохондриального биогенеза, подавление апоптоза, высвобождение различных факторов роста, стимуляцию нейрогенеза, снижение продукции реактивных окислительных форм и повышение уровня антиоксидантной защиты. Эти защитные механизмы, которые стремятся сбалансировать производство энергии и потребность в ней в мозге, предполагают, что приступ мигрени сам по себе является корректирующим процессом, инициированным для защиты мозга от окислительного стресса и энергетического дисбаланса.
Подразумевается, что новые методы профилактики мигрени, которые одновременно лечат дефицит энергии мозга и окислительный стресс, вероятно, будут более эффективными, чем те, которые направлены на то и другое по отдельности.