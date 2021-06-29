Пенсии и пособия причислят только на карту "Мир" с 1 июля 2021: Лишат ли выплат, если такой карты нет у россиянина

Уже послезавтра, 1 июля, в России изменится прядок выплат пенсий и пособий. Как сообщает ПФР, деньги из маткапитала и другие социальные выплаты перечислят лишь на карту платежной системы "Мир".
Россияне интересуются, если нет карты "Мир", перестану ли выплачивать пособия и пенсии. Известно, что социальные выплаты можно будет получать наличными или на обычный банковский счет, но к которому не привязана банковская карта. Отмечается, что такое правило распространится лишь на тех россиян, которые получают выплаты на карты международных платежных систем. Такое правила не коснется тех получателей, которые получают соцвыплаты на счет по вкладу, например, на сберкнижку, номинальный счет или доставляют почтой, а также на получателей российской пенсии, постоянно проживающих за пределами России. Для таких россиян ничего не изменится с 1 июля. Пенсии и социальные выплаты они будут получать по той же схеме, что и раньше.
Стоит отметить, что этот переход был запланирован еще в 2020 году. Но это правило оттягивали в течение года.