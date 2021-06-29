"Город не согласен с его планами": Отдал ли бизнесмен Александр Илющенко набережную Бердску, ответил вице-мэр Владимир Захаров
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"Город не согласен с его планами": Отдал ли бизнесмен Александр Илющенко набережную Бердску, ответил вице-мэр Владимир Захаров

1:03:006/29/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргариты Мартыновой
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Но набережная очень нужна городу. Даже в таком неприглядном виде это единственное место, где можно прогуляться вдоль воды, посмотреть на большие корабли, помечтать о морях и океанах.

Набережная в Бердске переживает не лучшие времена
Сюжет: Бердск без набережной
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Набережная Бердска сегодня переживает сложные времена. Сделана она из досок. В дощатом настиле много дыр и проломов. Заботливые отдыхающие в некоторые дыры поставили бревна, заменяющие знаки «Осторожно, опасность!».

По набережной катаются на велосипедах дети и взрослые, гуляют пары. Мальчишки притащили сюда тележку из закрывшегося недавно магазина «Сантимо» и катают в ней друг друга. Мам с колясками и маленькими детьми нет, на деревянный настил на заедешь, на входе выломана секция досок, а малышей отпускать опасно, дыры кругом, можно провалиться, сломать что-нибудь.

Но набережная очень нужна городу. Даже в таком неприглядном виде это единственное место, где можно прогуляться вдоль воды, посмотреть на большие корабли, помечтать о морях и океанах. В Ялте есть так называемая «царская тропа». Это пешеходная тропа вдоль моря протяженностью почти 7 км с великолепными пейзажами, которые открываются с неё. Прогуливаясь по этой тропе отдыхающие в Крыму набираются здоровья и сил на целый год. В Бердске запросто можно сделать такую же набережную вдоль всего залива, дотянув ее до «Борвихи».

С рыбаками говорили о том, что побережье застраивается, доступа к воде всё меньше. А на хорошую набережную денег нет. Даже эту простенькую из досок никто не ремонтирует.
Пока строили радужные планы, рыбак поймал небольшого судака. Очень красивая рыбка. Рыбак аккуратно снял ее с крючка и отпустил.
- Маленькая ещё, пусть растет, - великодушно сказал рыбак.

Первое звено набережной на самом входе выломано, доски убраны полностью, на металлической раме стоит красный дракон и рассматривает корабли на причале.
- Это всё рептилоиды, они виноваты, - указывая на дракона, говорит серьезно мужчина, стоящий на тротуаре на причале. И добавляет, кивая на разбитую набережную. - Туда ходить опасно.

Как уже писал «Курьер. Среда. Бердск» депутаты города Бердска начали борьбу за возвращение отданной в аренду прибрежной территории на улице Попова. Сегодня, 28 июня, «Курьер. Среда. Бердск» попросил прокомментировать ситуацию с набережной Бердска вице-мэра города Владимира Захарова.

- Территория находится в аренде у ИП Илющенко А.П. Есть определенные противоречия между ним и администрацией города. Город не совсем согласен с его планами по приватизации этого участка. Дело будет решаться в суде, перспектива есть. Сейчас это зона его ответственности,- рассказал Владимир Николаевич.
Тем временем с приходом жары в Бердске начнет работать бассейн на стоянке кораблей, теплоход «Виктор Гашков» по выходным дням совершает прогулочные рейсы, деревянную набережную в Бердске пока не ремонтируют, новую не строят.

24 декабря 2019 года возбуждено уголовное дело по заявлению администрации Бердска о преступлении, зарегистрированному в КУСП 30.07.2019 года в отношении неустановленного лица по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК РФ, выразившегося в попытке приобретения права на имущество – земельных участков, без проведения в установленном законом порядке торгов и попытки причинить материальный ущерб в особо крупном размере.

Предметом преступления являются земельные участки с кадастровыми номерами 54:32:010689:54 и 54:32:010689:55. Постановлением суда в рамках уголовного дела, 09.04.2020 на земельные участки наложен запрет на регистрационные действия (арест). Арест на земельные участки действовал до 30 апреля.

Набережная очень нужна городу

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Чего стоит ожидать всем привитым «Спутником V»
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У людей с этой группой крови железный иммунитет
Группа крови, обладающая самым сильным иммунитетом
рыбакинабережнаядоски разбиты
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