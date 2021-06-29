Семь самых известных мировых жертв за третью волну коронавируса в мире. Самой молодой было 30 лет
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Семь самых известных мировых жертв за третью волну коронавируса в мире. Самой молодой было 30 лет

10:19:406/29/2021,Алиса ЕршоваФото: Википедия, соцсети
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Публикуем список самых известных людей, погибших в третью волну COVID-19.

Мировые знаменитости, погибшие в третью волну коронавируса
Мировые знаменитости, погибшие в третью волну коронавируса
Сюжет: Третья волна коронавируса
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По 10 000 человек умирают в день от коронавируса по всему миру. От COVID-19 не спасает ни деньги, ни мировая слава - все самые известные, самые любимые нами знаменитости беззащитны перед лицом коронавируса. Публикуем список самых известных людей, погибших в третью волну COVID-19.

Певец Джордже Марьянович (89 лет)

Джордже Марьянович
Джордже Марьянович

Известнейший сербский музыкант впервые был на сцене не только певцом, но и актером: он много двигался, кружился, танцевал, взаимодействовал со зрителями. Иосиф Кобзон так говорил о своем учителе Джордже Марьяновиче: «Попадать в ноты меня научили в музыкальном училище, а всему остальному в профессии я научился у Марьяновича». Певец долго боролся за свою жизнь, две недели был подключен к аппарату ИВЛ, но в мае 2021 года Джордже Марьянович скончался от коронавируса.

Писатель Слава Сэ (52 года)

Вячеслав Солдатенко
Вячеслав Солдатенко

Латвийский писатель и сценарист Вячеслав Солдатенков, больше известный под псевдонимом Слава Сэ, также стал жертвой пандемии. Он был автором сценария фильма «Джентельмены, удачи», вел свой блог в ЖЖ и выпустил две книги на русском языке. В июне 2021 года Слава Сэ был госпитализирован в больницу Риги с двусторонней пневмонией. Позже у него диагностировали COVID-19.

Актер Кахи Кавсадзе (85 лет)

Кахи Кавсадзе
Кахи Кавсадзе

Кахи Кавсадзе известен на всей территории бывшего СССР за роль Черного Абдуллы в фильме «Белое солнце пустыни». Киноактер сыграл в более, чем в 50 кинолентах, в 1941-1944 годах был заключенным в немецком концлагере. Коронавирусом актер переболел очень тяжело и продолжительно. Изначально актер заболел 28 ноября 2020 года и после 3 недель лечения он был выписан из больницы с отрицательным тестом. Но позже, в конце февраля Кахи Кавсадзе вновь заболел двусторонней пневмонией и был госпитализирован с COVID-19. До конца апреля 2021 года актер болел, и скончался в конце апреля.

Певица Лорина Камбурова (30 лет)

Лорина Камбурова
Лорина Камбурова

Вокалистка группы Ross’N Lorina была родом из Болгарии, но пользовалась большой популярностью по всему миру, в частности, снималась в американских хоррорах. В списке ее фильмографий «Ночной мир», «Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо» и «День мертвецов: Злая кровь», благодаря которым она стала известна. В мае Лорину Камбурову застиг COVID-19: причиной смерти стала двусторонняя пневмония, сопряженная с коронавирусом. Певице было всего 30 лет, и у нее не было осложнений и хронических заболеваний.

Виолончелист Рокко Филиппини (78 лет)

Рокко Филиппини
Рокко Филиппини

Гениальный виолончелист, поразивший в молодости весь мир своим талантом, стал жертвой COVID-19. Рокко Филиппини был профессором Миланской консерватории, продолжал выступать, а многие современные композиторы, сочинявшие для виолончели, например, Франко Донатони, Лучано Берио, Джованни Соллима, Сальваторе Скьяррино, адресовали свое творчество именно ему. В апреле 2021 года музыкант умер от коронавируса.

Ландшафтный дизайнер Корнелия Хан Оберландер (99 лет)

Корнелия Хан Оберландер
Корнелия Хан Оберландер

Корнелия Хан Оберландер была одной из первых женщин, окончивших Высшую школу дизайна Гарвардского университета по специальности "ландшафтная архитектура". Ее проекты были очень значимыми для США и Канады. Например, в списке ее проектов - Атриум New York Times Building, Национальная галерея Канады в Оттаве и 70 детских площадок в Канаде. 22 мая 2021 года женщина скончалась от коронавируса.

Модельер Альбер Эльбаз (59 лет)

Альбер Эльбаз
Альбер Эльбаз

Блестящий модельер, который одевал Ким Кардашьян, Мэрил Стрип, Николь Кидман и Кейт Мосс умер через 2 месяца после запуска собственного бренда AZ Factory. Расцвет карьеры Эльбаза пришелся на период, когда он был креативным директором бренда Lanvin в Париже: тогда он создавал целые серии платьев для красных дорожек и работал с современными звездами. В 2005 году платье Альбера Эльбаза стало платьем года. В конце апреля Эльбаз совершенно неожиданно заразился коронавирусом и умер за считанные недели.

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