Сколько действует прививка от коронавируса: Спутник V, Спутник Лайт, ЭпиВакКорона, КовиВак
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Сколько действует прививка от коронавируса: Спутник V, Спутник Лайт, ЭпиВакКорона, КовиВак

5:00:276/29/2021,Ирина НоваяФото: pixabay.com
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Снизить риски заражения помогает вакцинация. После неё даже новые штаммы действуют на организм гораздо менее разрушительно.

Снизить риски заражения помогает вакцинация
Снизить риски заражения помогает вакцинация
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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К концу июня 2021 года число зарегистрированных случаев COVID-19 в России подошло к отметке в 5,5 миллионов. Растущая динамика заставляет россиян задуматься о наступлении третьей волны коронавируса.
Снизить риски заражения помогает вакцинация. После неё даже новые штаммы действуют на организм гораздо менее разрушительно. Но как часто нужно будет повторять процедуру, чтобы уберечься? Во многом это зависит от вакцины, которых отечественные производители представили 4.
Спутник V
Вакцина создана на основе хорошо знакомого аденовируса, модифицированного «под ковид», но лишенного возможности размножаться. Антитела, возникающие в крови человека в ответ на эту вакцину, остаются в организме на случай реальной угрозы.
Получать «Спутник V» нужно в виде двух инъекций с интервалом в 3 недели. Вакцина ещё достаточно молода, чтобы с точностью определить длительность её действия. Предполагается, что иммунитета привившимся хватит на 2 года. Но спустя год после вакцинации стоит проверить уровень антител, чтобы убедиться, что повторная пока не нужна.
Спутник Лайт
Можно назвать вакцину младшим братом «Спутника V». По сути, это его первый компонент. Она создана, чтобы в короткие сроки обеспечить иммунитетом большое количество людей. Это поможет бороться с волнообразными вспышками коронавируса.
Минздрав высказывался по поводу актуальности «Спутника Лайт» для тех, кто успел переболеть коронавирусом. Накануне вакцинации им стоит проверить уровень антител.
Быстрый результат даёт чуть меньшую эффективность по сравнению со «Спутником V» – 79% против 91%. Однокомпонентного варианта вакцины должно хватить на 5 месяцев, затем понадобится проверка количества антител.
ЭпиВакКорона
Искусственные пептиды позволили создателям этой вакцины воспроизвести фрагменты коронавируса. «ЭпиВакКорона» рассчитана на двухкратное введение компонентов, между которым должно пройти около 3-х недель.
Прогнозы по поводу вакцины хорошие – она должна обезопасить привившихся от новых штаммов коронавируса с эффективностью в 100%. Насколько это верно, покажет время.
Во время брифинга в ноябре 2020-го года, Александр Рыжиков, один из создателей «ЭпиВакКороны» из Научного центра «Вектор», рассказал об испытаниях вакцины на приматах. Результаты говорят, что уровень антител после вакцинации почти не снижается в течение 1 года. Людям же рекомендуется проверить антитела через полгода после получения «ЭпиВакКороны».
КовиВак
Самая молодая российская вакцина состоит из фрагментов настоящего коронавируса. Материал не может размножиться и нанести ущерб организму, зато иммунный ответ вызовет. Это позволит организму быть готовым к угрозе.
Между получением двух компонентов «КовиВак» должно пройти 2 недели. Ещё через 21 день сформируется устойчивый иммунитет.
Место создания вакцины – научный центр имени Чумакова при Российской академии наук. Его директор Айдар Ишмухаметов рассказал о длительности действия «КовиВак» на телеканале «Россия 1». Иммунитета после вакцины хватит примерно на 8 месяцев. В конце этого срока привившимся рекомендуется убедиться, что в крови ещё достаточно антител для борьбы с коронавирусом.

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