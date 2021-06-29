Кто такой Гуль
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Кто такой Гуль

4:00:326/29/2021,Ирина НоваяФото: pixabay.com
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Гули из аниме-сериала «Токийский гуль» мало чем отличаются от людей по интеллекту и внешности. Однако есть они могут только живую плоть, что заставляет их постоянно охотиться.

Кто такой Гуль

Многие слышали о таком мистическом существе, как гуль. Но дать ему однозначное определение непросто. Гули ассоциируются с кладбищенской нежитью, но какая же роль им отведена? Вампиры только ночуют в гробах, но их целью является живая кровь. Зомби тоже ждут своего часа, чтобы выйти из могил и поживиться мозгом живущих. Гули же не стремятся уйти с кладбища, потому что их пища – мёртвые тела.
Понимание гулей, как трупоедов, внешне напоминающих человека, появилось в европейских странах всего пару веков назад. Куда более исторична арабская мифология гуля. Там это один из четырёх видов джиннов, пустынный дух, который обращается в прекрасную молодую женщину. Караванщики, подобравшие такую, рискуют быть ограбленными и убитыми, как только незнакомка примет истинное обличье.
Родом из сказки
Впервые гули появляются в цикле арабских сказок «1000 и одна ночь». Исследователи предполагают, что мифология их сюжетов построена на поверьях доисламских времён. Гуль-джинн не брезгует никакими злодеяниями – грабит караваны, пьёт кровь, крадёт детей, убивает и поедает трупы. Ради своих целей дух принимает безобидный облик женщины или гиены. Считается, что искренняя молитва Аллаху заставляет гуля показать свой истинный облик. А убить его можно одним ударом, но не больше. Второй воскресит гуля снова.
В средневековье образ гуля дошёл до тюркских народов Азии. Здесь духовная сущность «обросла плотью». Гуля стали считать нежитью, обитающей исключительно в сырых местах – болотах и колодцах.
Позже азербайджанцы стали называть существо гульябани и считать, что по ночам оно выходит, чтобы тайно прокатиться на лошади. Объезженное нежитью животное можно было отличить по запутанной гриве. Гульябани в понимании таджиков имел шерсть и напоминал снежного человека.
Современный образ гуля-трупоеда появился в бестиариях Англии и Франции в XVIII веке. Он и сам выглядел как мертвец, только изрядно разложившийся. Литература тех лет содержит описание альгуля – более сильного, быстрого и мощного собрата гулей.
В русскоязычной мифологии близким к гулю персонажем был упырь – труп, встающий по ночам из могилы, чтобы навредить людям, животным и урожаю.
Гули в культуре
Американский писатель XX века Роберт Говард подарил гулям популярность, описав их в книге «Час дракона». Почитать об этой нежити можно и в «Ведьмаке» у Анджея Сапковского. Авторы сходятся во мнении, что главная пища гулей – мёртвая плоть. Но живым лучше не находиться поблизости во время трапезы: разозлившись, гуль нападёт и на них.
У писателя Андрея Павленко есть целая серия книг о подземной цивилизации гулей. Цикл называется «Гаснущее солнце». В романе «Мир-кольцо» американца Ларри Нивена гулям отводится ритуальная роль могильщиков.
Гули из аниме-сериала «Токийский гуль» мало чем отличаются от людей по интеллекту и внешности. Однако есть они могут только живую плоть, что заставляет их постоянно охотиться.

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