Открытки с Днём экономиста в России 30 июня от дизайнера и поздравления в стихах
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
29.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Открытки с Днём экономиста в России 30 июня от дизайнера и поздравления в стихах

4:13:256/29/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

День экономиста – ежегодный профессиональный праздник.

День экономиста в России

Ценные специалисты —
Наши все экономисты.
Пожелаем им здоровья,
Жить так весело, с любовью.
Чтоб подсчеты — без ошибок,
Каждый день — полон улыбок,
Чтоб родные помогали,
На работе уважали,
Чтоб друзья всегда ценили,
В коллективе чтоб любили,
Все мечты всегда сбывались,
Чтоб зарплата повышалась,
Чтобы люди к вам тянулись,
А удача — улыбнулась.
Дружно вас поздравим, быстро
Скажем: «С Днем экономиста»!

День экономиста в России

Сегодня слава и почет
Тем, чья профессия — учет:
Расчет, прогноз, перерасчет,
Вопросов денежных подсчет.

Экономист в цене всегда,
Он нужен людям как вода:
Бюджет в порядок приведет,
От лишних трат убережет.

Хочу вам счастья пожелать
И чтобы было, что считать.
Улыбок больше, теплых слов,
Чтоб окружала вас любовь.

День экономиста в России

Экономика — наука,
Точных графиков и цифр.
Мы сегодня поздравляем,
Тех, кто знает этот шифр.

Пусть работа дарит радость,
И внушительный доход.
Кропотливый труд приносит,
Вам карьерный резкий взлет.

День экономиста в России

Аналитика, прогнозы и отчеты
Для кого-то страшные слова,
А для вас — обычная работа,
Цифрами забита голова.

В день экономиста пожелаем
Слаженного четкого труда,
Чтобы эффективность повышая,
Вы не ошибались никогда.

Чтобы были точными расчеты,
Чтобы щедр на премии был босс,
По карману — южные широты,
И любые траты — не вопрос.

День экономиста в России

Источник: pozdravok.ru

Названы условия, при которых вакцинация «Спутником V» запрещена
Кто получит дополнительный выходной в июле
Синоптики рассказали, каким будет начало июля
О чем Гинцбург спешит предупредить всех привившихся от COVID
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Пить воду по утрам опасно: о чем предупредил врач
И деньги не спасают: миллиардер заболел COVID и умер
Чего стоит ожидать всем привитым «Спутником V»
Не люди разносят COVID: специалисты нашли настоящего виновника
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткиДень экономиста в России
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскНужна ли ревакцинация от коронавируса: Шокирующая новость от вирусолога «Вектора» Сергея Нетесова
    4:07:25 6/29/2021
    Нужна ли ревакцинация от коронавируса: Шокирующая новость от вирусолога «Вектора» Сергея Нетесова
    Как России посмеялась над США, рассказал эксперт из Китая
    4:05:58 6/29/2021
    Как России посмеялась над США, рассказал эксперт из Китая
    В России выявили 20 616 новых случаев коронавируса и рекорд смертей за сутки на 29 июня 2021
    4:00:14 6/29/2021
    В России выявили 20 616 новых случаев коронавируса и рекорд смертей за сутки на 29 июня 2021
    Антитела после вакцинации: сколько держатся и может ли их вообще не быть?
    3:31:47 6/29/2021
    Антитела после вакцинации: сколько держатся и может ли их вообще не быть?
    К главному редактору и журналистам «Проекта» пришли с обысками из-за публикации расследования о главе МВД
    3:24:54 6/29/2021
    К главному редактору и журналистам «Проекта» пришли с обысками из-за публикации расследования о главе МВД
    В какие дни по лунному календарю следует убирать лук на хранение в 2021 году и как подготовить его к хранению
    3:20:04 6/29/2021
    В какие дни по лунному календарю следует убирать лук на хранение в 2021 году и как подготовить его к хранению
    Ходатайства правительства подготовлены: тысячи дольщиков в Новосибирской области смогут получить долгожданные квартиры
    3:15:41 6/29/2021
    Ходатайства правительства подготовлены: тысячи дольщиков в Новосибирской области смогут получить долгожданные квартиры
    В Подмосковье из-за шторма погиб 6-летний мальчик. Его убила ветка дерева
    2:58:16 6/29/2021
    В Подмосковье из-за шторма погиб 6-летний мальчик. Его убила ветка дерева
    В телебашню Останкино ударило 22 молнии во время супер грозы 28 июня 2021 в Москве
    2:36:55 6/29/2021
    В телебашню Останкино ударило 22 молнии во время супер грозы 28 июня 2021 в Москве
    Учителей и педагогов России обязали поставить прививку от коронавируса до 25 августа 2021. Иначе запретят работать
    2:26:38 6/29/2021
    Учителей и педагогов России обязали поставить прививку от коронавируса до 25 августа 2021. Иначе запретят работать