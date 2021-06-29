Погода в Бердске 29 июня: ждать жары или останется приятная прохлада?

29 июня в Бердске ожидается прохладным, с незначительными осадками. С утра будет стоять ясная погода с температурой воздуха +12 градусов. К обеду потеплеет до +21 и набегут облака. В целом, весь день будет стоять приятная прохлада и дуть слабый ветер с северо-запада до 1.9 м/c. Влажность воздуха составит 50%.
29 июня отмечается народный и христианский праздник - День Тихона или Толока.
Этот день знаменует конец всех посевов и работ в поле.
В христианской традиции в этот день вспоминают Тихона Амафунтского - киприотского праведника, посвятившего всю свою жизнь Богу. Христианин обладал большими талантами и добрым, отзывчивым характером. Верующие молятся ему, когда хотят получить надежду в чем-то или унять печаль.
В народе этот день называется “тихим”, потому что, как ни странно, но именно в этот день птицы меньше поют, и погода не бушует, даже ветер совсем не ощущается. Раньше это обязательно подмечали, говорили, что даже солнце в этот день медленно плывет по небосклону. “И солнце тише идет, и птица в этот день не споет.” “У земли за год самый тихий ход.”
Кроме того, этот день назвали Толокой, потому что работники полей особенно ценились и для них устраивали - толоки, такие народные праздники. Женщины готовили богатые столы, с разнообразными блюдами и вином, заканчивались такие гуляния поздно ночью.