Лучшие открытки с Днём сотрудника службы охраны УИС РФ от дизайнера на 30 июня и добрые поздравления
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Лучшие открытки с Днём сотрудника службы охраны УИС РФ от дизайнера на 30 июня и добрые поздравления

6:25:276/29/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Свой профессиональный праздник ежегодно 30 июня отмечают сотрудники служба охраны УИС РФ.

День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы РФ

Пусть в уголовно-исполнительной системе
Всегда будет спокойствие, порядок!
Работайте налажено, по схеме,
Чтоб вы проблем не знали и накладок!

Желаю вам добра и счастья много,
Достатка, крепкой дружбы и любви,
Пусть вверх идет карьерная дорога,
Осуществляйте все желания свои!

День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы РФ

В уголовно-исполнительной системе
Вам равных, несомненно, не найти,
К любой, вдруг появившейся, проблеме
Решенье вам под силу обрести.

Так пусть идёт вся служба как по маслу,
И, неуклонно, звания растут,
Чтобы в сердцах отвага не погасла,
И к целям приводил всегда маршрут!

День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы РФ

В уголовно-исполнительной системе
Царит порядок, ведь ты служишь там,
Пусть будет над тобой не властно время,
И силы крепнут всё, назло годам!

Дрожат пусть нарушители закона,
Ты спуску, непременно, им не дашь,
И звёзды осыпают пусть погоны,
И на душе всегда царит кураж!

День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы РФ

Поздравим всех, кто в УИС служит,
И всех работников кто в теме,
Ведь труд их очень даже нужен
Для исправительной системы.

Успешной, чёткой всем работы,
Закон наш справедлив, но строг;
И здесь трудиться должен кто-то,
Свой честно выполняя долг.

День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы РФ

Источник: pozdravok

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