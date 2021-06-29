Тройной удар магнитной бури 29 июня 2021: Советы метеопатам от ученых-физиков и врачей
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Тройной удар магнитной бури 29 июня 2021: Советы метеопатам от ученых-физиков и врачей

5:45:106/29/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
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Очень полезно в дни магнитных бурь соблюдать режим дня. Организм тогда живет по утвержденному графику и легче переносит внешние изменения.

Три волны возмущений в магнитном поле Земли ожидается 29 июня 2021 года
Сюжет: Магнитные бури. Метеозависимость
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29 июня по данным ученых Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца магнитосфера Земли будет находится в спокойном состоянии. Заметные возмущения магнитного поля ожидаются в 9, 15 и 21 час. Утром колебания магнитного поля будут незначительными, их сила едва достигнет двух баллов. Легкое головокружение, головную боль могут почувствовать зависимые от изменений космической погоды земляне. Ближе к вечеру проблемы со здоровьем могут сложнее. В 15 часов сила колебаний оценивается в три балла, а в 21 час «качка» магнитного поля достигнет значения 4, это малая геомагнитная буря. Метеопатам грозит обострение сердечно-сосудистых болезней, скачки давления.

Возмущения в магнитном поле Земли будут кратковременными, поэтому организм не успеет перестроиться. Сосуды кровеносной системы и головного мозга будут находится в стрессовом состоянии. Вечером 29 июня лучше лечь спать пораньше, не позже 22 часов, можно попить успокоительный травяной чай, как следует проветрить спальню. Если есть время и силы, очень хорошо для самочувствия прогуляться перед сном на свежем воздухе.

Ближайшую мощную магнитную бурю специалисты ожидают 12 июля, но завтра, 30 июня, в течение 9 часов прогнозируется продолжительный шторм в магнитном поле нашей планеты силой 4 балла, поэтому людям, имеющим хронические заболевания, перенесшим тяжелые операции и болезни, врачи советуют иметь под рукой необходимые лекарства, внимательно отслеживать значения артериального давления, беречь сердце от эмоциональных и физических нагрузок.

Какие советы метеопатам дают врачи и ученые, чтобы легче пережить магнитные бури?
Основным правилом остается сохранять спокойствие и внимательно прислушиваться к своему организму. Не стоит нагружать себя физической работой в дни активного Солнца. Постарайтесь чередовать часы работы и отдыха. В питании следует придерживаться правила лучше меньше, да лучше. Не переедайте, выбирайте здоровую пищу, исключите жирные, копченые и сладкие продукты, которые затрудняют работу кишечника и желудка. Будьте внимательны к окружающим, возможно рядом свами метеопаты и им нужна помощь и понимание. Не поддерживайте скандалы и конфликты, старайтесь погасить негативные эмоции окружающих, смотрите на происходящее с оптимизмом.
Больше находитесь на свежем воздухе, ходите пешком. Очень полезно в дни магнитных бурь соблюдать режим дня. Организм тогда живет по утвержденному графику и легче переносит внешние изменения.

Как переживают магнитную бурю наши читатели:
Ирина Сергеевна, 52 года:
- Стараюсь больше пить воды, а есть меньше. Диета очень сильно помогает. Давление меньше скачет, легкость в движениях появляется.
Ольга Ивановна, 59 лет:
- Сильно болит сердце, трудно ходить, появляется одышка. Волнуюсь и боюсь всего, какой-то страх возникает. Стараюсь пить успокоительное, отвлекаюсь, читаю книги.
Евгения Александровна, 45 лет:
- Постоянно хочу спать, слабость, силы уходят. Голова болит и кружится. Весь день сплю, а вечером бессоница.

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