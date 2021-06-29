Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 29 июня 2021 в России и мире

• Праздник объятий (Hug Holiday Day)
• День поисков кладов и секретов
• День кораблестроителя
• День партизан и подпольщиков
• Международный день грязи (International Mud Day)
• День памяти преподобного Моисея Оптинского
• День памяти преподобного Тихона Медынского, чудотворца Калужского
• День учреждения Нобелевской премии
• Католический праздник святых апостолов Петра и Павла (Feast of Saints Peter and Paul)
• Международный день промышленного дизайна (World Industrial Design Day)
• Международный день тропиков (International Day of the Tropics)
• Всемирный день склеродермии (World Scleroderma Awareness Day)
• День фотоаппарата (National Camera Day) - США
• День рыбака - Гренада
• День миндального батончика (National Almond Buttercrunch Day) - США
• День вафельницы (National Waffle Iron Day) - США
• Винная битва (Batalla del Vino) - Испания
• День инженера - Эквадор
• Праздник посадки риса (Asar Pandra Festival) - Непал
• День спорта (National Sports Day) - Фиджи
• День памяти пропавших без вести азатамартиков - Армения
• День памяти павших за Родину и без вести пропавших - НКР
• День автономии (Autonomy Day) - Французская Полинезия
• Праздник «Л`Имнарья» (L-Imnarja) - Мальта
• День центральной провинции (Central Province Day) - Соломоновы Острова
• День независимости (Seychelles National Day) - Сейшельские Острова
• День семьи (Hari Keluarga Nasional) - Индонезия
• Именины у Евтропия, Петра, Михаила, Ефрема, Константина, Тигрия
• Тихон Тихий (Тихон Утешитель)
Важные события
1561 в Москве на Красной площади завершено строительство храма Василия Блаженного.
1613 во время премьеры «Генриха VIII» Шекспира сгорел театр Глобус.
1870 обнародование в российской империи нового Городового положения. Общее руководство городским хозяйством, а также образованием и здравоохранением стало осуществляться городскими думами под контролем правительственных органов.
1900 в Одессе открылся нелегальный Всероссийский съезд студентов.
1911 спущен на воду первый русский дредноут – линкор «Севастополь».
1932 в Ленинграде при больнице «Память 25 октября» открылся первый научно-практический институт переливания крови.
1944 по решению Мособлисполкома в Мелихово открыта Музей-усадьба А. П. Чехова.
1957 отстранение от власти Пленумом ЦК КПСС так называемой Антипартийной группы – Молотова, Маленкова, Кагановича и других руководителей партии, выступивших против Н. С. Хрущёва.
1958 Бразилия впервые стала чемпионом мира по футболу.
1973 запущена Кольская АЭС, первая в мире атомная электростанция за Северным полярным кругом.
1975 в Институте ядерной энергии им. Курчатова введена в строй крупнейшая в мире термоядерная установка «Токамак-10».
1984 открытие первой линии метрополитена в городе Минске
2010 Верховный Суд РФ окончательно запретил «Славянский союз».
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend