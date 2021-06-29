Какой сегодня церковный праздник 29 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
29.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Какой сегодня церковный праздник 29 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:556/29/2021Фото: Wikimedia Commons
0

В этот день запрещалось рвать цветы и приносить их в дом, а женщинам нельзя было работать в огороде.

церковь
Продолжается Петров пост. Сегодня можно рыбу

Православные праздники 29 июня

Петров пост (Апостольский)
Святителя Тихона, епископа Амафунтского
Преподобных Тихона Медынского, Калужского и Тихона Луховского, Костромского чудотворца
Перенесение мощей святителя Феофана Затворника Вышенского

Народные праздники

Тихон Тихий

В этот праздник почитают память святителя Тихона, святителя Амафутского.

Вторую часть праздник получит от того, что в этот день птицы затихают, а солнце замедляет свое движение.

В народе святого Тихона прозвали утешителем. К нему обращаются люди, которые испуганы, взволнованы или страдают зубной болью.

В старину в этот день устраивали толоку – жители сел или деревень собирались вместе и помогали друг другу выполнять тяжелую работу. После этого тружеников кормили сытным обедом, устраивали игры, песни и танцы.

Если у одуванчиков, полевых вьюнков или гвоздик закрыты цветки, то скоро начнется ненастье.

В этот день запрещалось рвать цветы и приносить их в дом, а женщинам нельзя было работать в огороде.

Приметы


  • Скот мало пьет воды, а днем спит – к непогоде.
  • Туман с вечера опускается вниз и ложится на землю – к улучшению погоды.
  • Папоротник с утра листочки свернул – назавтра жди солнца и жары.
  • Цветная радуга в белую перешла – ненастье прекратится.
  • Если в засуху рыба перестает клевать, то дождь не заставит себя долго ждать.

Источник: my-calend

Чего стоит ожидать всем привитым «Спутником V»
И деньги не спасают: миллиардер заболел COVID и умер
Не люди разносят COVID: специалисты нашли настоящего виновника
У людей с этой группой крови железный иммунитет
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Одна из известных вакцин против COVID-19 оказалась неэффективна
«Человек, предсказавший пандемию», напугал новым пророчеством
В России с 1 июля пенсии будут выплачивать по-новому
Привитым от COVID россиянам сказали, какая опасность их ждет
праздникизапретынародные приметыкакой сегодня праздникцерковные праздники
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Какой сегодня церковный праздник 29 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:55 6/29/2021
    Какой сегодня церковный праздник 29 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 29 июня 2021 в России и мире
    7:40:29 6/29/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 29 июня 2021 в России и мире
    С Днём партизан и подпольщиков - 29 июня: поздравления с благодарностью и открытки
    7:20:14 6/29/2021
    С Днём партизан и подпольщиков - 29 июня: поздравления с благодарностью и открытки
    БердскПогода в Бердске 29 июня: ждать жары или останется приятная прохлада?
    6:30:58 6/29/2021
    Погода в Бердске 29 июня: ждать жары или останется приятная прохлада?
    БердскТройной удар магнитной бури 29 июня 2021: Советы метеопатам от ученых-физиков и врачей
    5:45:10 6/29/2021
    Тройной удар магнитной бури 29 июня 2021: Советы метеопатам от ученых-физиков и врачей
    Благодатные поздравления и картинки с Днём святых апостолов Петра и Павла 2021
    5:05:12 6/29/2021
    Благодатные поздравления и картинки с Днём святых апостолов Петра и Павла 2021
    Профессиональные поздравления с Днём кораблестроителя на 29 июня
    5:05:11 6/29/2021
    Профессиональные поздравления с Днём кораблестроителя на 29 июня
    Сколько действует прививка от коронавируса: Спутник V, Спутник Лайт, ЭпиВакКорона, КовиВак
    5:00:27 6/29/2021
    Сколько действует прививка от коронавируса: Спутник V, Спутник Лайт, ЭпиВакКорона, КовиВак
    Кто такой Гуль
    4:00:32 6/29/2021
    Кто такой Гуль
    Поздравления от всей души с Днём российской почты 11 июля для любимого почтальона
    3:20:34 6/29/2021
    Поздравления от всей души с Днём российской почты 11 июля для любимого почтальона