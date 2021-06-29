Какой сегодня церковный праздник 29 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 29 июняПетров пост (Апостольский)
Святителя Тихона, епископа Амафунтского
Преподобных Тихона Медынского, Калужского и Тихона Луховского, Костромского чудотворца
Перенесение мощей святителя Феофана Затворника Вышенского
Народные праздники
Тихон Тихий
В этот праздник почитают память святителя Тихона, святителя Амафутского.
Вторую часть праздник получит от того, что в этот день птицы затихают, а солнце замедляет свое движение.
В народе святого Тихона прозвали утешителем. К нему обращаются люди, которые испуганы, взволнованы или страдают зубной болью.
В старину в этот день устраивали толоку – жители сел или деревень собирались вместе и помогали друг другу выполнять тяжелую работу. После этого тружеников кормили сытным обедом, устраивали игры, песни и танцы.
Если у одуванчиков, полевых вьюнков или гвоздик закрыты цветки, то скоро начнется ненастье.
В этот день запрещалось рвать цветы и приносить их в дом, а женщинам нельзя было работать в огороде.
Приметы
- Скот мало пьет воды, а днем спит – к непогоде.
- Туман с вечера опускается вниз и ложится на землю – к улучшению погоды.
- Папоротник с утра листочки свернул – назавтра жди солнца и жары.
- Цветная радуга в белую перешла – ненастье прекратится.
- Если в засуху рыба перестает клевать, то дождь не заставит себя долго ждать.
Источник: my-calend