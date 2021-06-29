Гороскоп на 30 июня 2021 года: самое главное для каждого знака
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
29.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Гороскоп на 30 июня 2021 года: самое главное для каждого знака

10:20:506/29/2021Фото: pxhere
0

Этот день для всех пройдет под знаком отличного общения. Везде оно сложится замечательно и не вызовет напряжения. Вечером благоприятными буду прогулки на свежем воздухе.

гороскоп
Всем знакам зодиака отлично удастся общение

Овен

Сегодня вы будете очень активны, а потому не спешите подписывать важные документы - могут быть ошибки в финансовых переводах. Вы можете оказаться втянутыми в какое-то массовое творческое мероприятие, от которого увернуться не удастся.

Телец

Сегодня вам нужно забыть об эмоциях и действовать методично и четко по плану. Потому что есть дело, которые вы просто обязаны завершить. За рулем будьте предельно внимательны - могут быть аварии.

Близнецы

Сегодня стоит прислушаться к чужим советам, чтобы выполнить все то, что вы себе наметили. Занимайтесь самым важным, мелочи отложите. Суета вам не нужна, а потому вечером спокойно отдохните. Сходите погулять.

Рак

Вам надоела рутина, а потому вы будете рваться вперед. Но пока не закончите с мелкими делами - ничего нового вам не светит. Поторопитесь закончить начатое, тогда успеете заняться и новым проектом.

Лев

Отстаньте сегодня от других людей и займитесь своими делами. Если их нет - займитесь планированием отдыха. В любовных отношениях все слишком тихо, что подозрительно.

Дева

У вас настал очень активный период работы. И это хорошо, ноне забывайте отдыхать, иначе подорвете свое здоровье. Ели вы работаете на дому - вам может подвернуться новый источник дохода.

Весы

Вы умело построите свои планы на работу так, что выкроите время для активного отдыха. Главное - не попадаться на глаза руководству. иначе на вас навалят кучу дополнительных дел. Можете рассчитывать сегодня на комплименты от родных.

Скорпион

Ваши эмоции сегодня окажутся на пределе а потому не торопитесь сегодня принимать серьезные решения. Все нужно хорошо обдумать, а вы пока не том состоянии. Прислушайтесь к интуиции - она поможет.

Стрелец

Чем четче ваш план на сегодня, тем успешнее пройдет день. Не стоит слишком долго все обсуждать - все уже придумано и вы сами это знаете. Совет друга поможет найти источник прибыли, а у бизнесменов на носу крупная сделка.

Козерог

Вам звезды советуют перестать оглядываться назад и подумать о своем будущем. Если вы с кем-то расстались, то не стоит искать пути назад. Может состояться поездка, которая окажется успешной.

Водолей

О чем бы вы сегодня ни подумали, все тут же начнет сбываться. Воспользуйтесь этим даром сегодня, чтобы добиться максимального успеха. Но в любви это не сработает - здесь нужны приземленные и реальные методы.

Рыбы

Вы сегодня не будете ничем расстроены, а потому все дела покажутся легкими и привычными. Не стоит ни с кем спорить и кому-то что-то доказывать - лучше обойти конфликт стороной. Смириться иногда - лучшее решение.

Чего стоит ожидать всем привитым «Спутником V»
И деньги не спасают: миллиардер заболел COVID и умер
Не люди разносят COVID: специалисты нашли настоящего виновника
У людей с этой группой крови железный иммунитет
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Группа крови, обладающая самым сильным иммунитетом
Привитым от COVID россиянам сказали, какая опасность их ждет
При каком уровне антител нужно делать прививку от коронавируса
«Человек, предсказавший пандемию», напугал новым пророчеством
гороскопзнаки зодиакапрогноз на день
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Хорошего вам дня!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Гороскоп на 30 июня 2021 года: самое главное для каждого знака
    10:20:50 6/29/2021
    Гороскоп на 30 июня 2021 года: самое главное для каждого знака
    Семь самых известных мировых жертв за третью волну коронавируса в мире. Самой молодой было 30 лет
    10:19:40 6/29/2021
    Семь самых известных мировых жертв за третью волну коронавируса в мире. Самой молодой было 30 лет
    В Новосибирске из-за тумана задерживается посадка 16 утренних рейсов 29 июня 2021
    10:06:46 6/29/2021
    В Новосибирске из-за тумана задерживается посадка 16 утренних рейсов 29 июня 2021
    Пенсии и пособия перечислят только на карту "Мир" с 1 июля 2021: Лишат ли выплат, если такой карты нет у россиянина
    10:04:30 6/29/2021
    Пенсии и пособия перечислят только на карту "Мир" с 1 июля 2021: Лишат ли выплат, если такой карты нет у россиянина
    В России повысили возраст покупки оружия с 21 года после стрельбы в гимназии №175 Казани
    9:48:40 6/29/2021
    В России повысили возраст покупки оружия с 21 года после стрельбы в гимназии №175 Казани
    БердскНиколай Бауэр снова хочет стать депутатом Бердска. Полный список кандидатов на выборы в горсовет в сентябре 2021
    9:43:56 6/29/2021
    Николай Бауэр снова хочет стать депутатом Бердска. Полный список кандидатов на выборы в горсовет в сентябре 2021
    Календарь дачника на 29 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:18 6/29/2021
    Календарь дачника на 29 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    Рейсовый автобус с 38 пассажирами влетел в дерево под Калининградом. Смотрите видео СК
    9:17:48 6/29/2021
    Рейсовый автобус с 38 пассажирами влетел в дерево под Калининградом. Смотрите видео СК
    Новую вакцину против коронавируса "ЭпиВакКорона-Н" регистрируют в России 28 июня 2021
    9:14:49 6/29/2021
    Новую вакцину против коронавируса "ЭпиВакКорона-Н" регистрируют в России 28 июня 2021
    БердскШокирующее число зараженных коронавирусом названо в Бердске за сутки на 29 июня. Такого не было давно
    9:12:25 6/29/2021
    Шокирующее число зараженных коронавирусом названо в Бердске за сутки на 29 июня. Такого не было давно