Новую вакцину против коронавируса "ЭпиВакКорона-Н" регистрируют в России 28 июня 2021

Центр «Вектор» подал документы на регистрацию еще одной вакцины. Ее название - "ЭпиВакКорона-Н". Это следует из госреестра лекарственных средств Министерства здравоохранения.
"Дата регистрации входящего номера: 28.06.2021... Торговое наименование: ЭпиВакКорона-Н Вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19", - говорится в реестре.
Согласно документам, эта вакцина для профилактики ковида. Она выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения, "1 доза/0,5 миллилитров". Напомним, ранее российский минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследование еще одной вакцины от коронавируса, ", разработанной государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор".
Из реестра следовало, что клинические исследования должны начаться 8 апреля, закончиться - 30 сентября 2021 года. Сейчас эта уже пятая российская вакцина от коронавируса.