В небе над Новосибирском едва не столкнулись два самолета: Пассажирские Airbus 320 и Boeing 737 приблизились на 4 км

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России начало проверку по факту ЧП в аэропорту Новосибирска. Там в прошедшие выходные едва не столкнулись два самолета, дин из них летел из Кемерово.
- Предварительно установлено, что 26 июня 2021 года в вечернее время в аэропорту Толмачёво произошло срабатывание наземной системы предупреждения об опасных сближениях. По предварительным данным, самолёт Airbus 320, рейса Кемерово-Толмачёво и самолёт Boeing 737, рейса Симферополь-Толмачёво сблизились на расстоянии 4 км, что недопустимо согласно нормативным документам, — говорится в официальном заявлении управления.
В настоящее время следователи выясняют, как такое могло произойти и устанавливают все подробности произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.