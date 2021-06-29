В небе над Новосибирском едва не столкнулись два самолета: Пассажирские Airbus 320 и Boeing 737 приблизились на 4 км
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В небе над Новосибирском едва не столкнулись два самолета: Пассажирские Airbus 320 и Boeing 737 приблизились на 4 км

8:49:526/29/2021Фото: pixabay
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Один борт летел из Кемерово, второй из Симферополя и они допустили опасное сближение.

Два самолета едва не столкнулись над Толмачево

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России начало проверку по факту ЧП в аэропорту Новосибирска. Там в прошедшие выходные едва не столкнулись два самолета, дин из них летел из Кемерово.

- Предварительно установлено, что 26 июня 2021 года в вечернее время в аэропорту Толмачёво произошло срабатывание наземной системы предупреждения об опасных сближениях. По предварительным данным, самолёт Airbus 320, рейса Кемерово-Толмачёво и самолёт Boeing 737, рейса Симферополь-Толмачёво сблизились на расстоянии 4 км, что недопустимо согласно нормативным документам, — говорится в официальном заявлении управления.

В настоящее время следователи выясняют, как такое могло произойти и устанавливают все подробности произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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