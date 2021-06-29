В рубрику "Сообщи свои новости" написал Вячеслав Александрович Бояринцев:Уважаемый Владимир Владимирович! Ответе ещё на несколько вопросов. Моей жене Бояринцевой Валентине Васильевне как инвалиду-колясочнику 1 группы необходимы подъёмник для ванны и электроколяска. МСЭК отказал. Привёл тысячи причин, чтоб отказать. Но по существу не одна причина не является главной чтоб отказать. Мы залезли в долги но смогли купить подъёмник для ванны. Никто нам не компенсировал. Электроколяску купить не сможем Нет денег. Вообще то где брать деньги, когда ЖКХ опять повышают цены. Да кабы только ЖКХ. Повышают кругом. Скажите, когда мы будем жить нормально, не дрожа за завтрашний день? Лекарства подорожали, продукты тоже и т.д. Вот когда будут нормальные стабильные цены. Нормальная зарплата и пенсия, вот тогда можно и проголосовать за тех кто это сделает.
Моей жене инвалиду-колясочнику 1 группы необходимы подъёмник для ванны и электроколяска. МСЭК отказал
8:47:196/29/2021
Скажите, когда мы будем жить нормально, не дрожа за завтрашний день?
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