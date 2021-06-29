Рейсовый автобус с 38 пассажирами влетел в дерево под Калининградом. Смотрите видео СК
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
29.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Рейсовый автобус с 38 пассажирами влетел в дерево под Калининградом. Смотрите видео СК

9:17:486/29/2021Фото: pixabay
0

Правоохранители возбудили сразу два уголовных дела по данному факту.

12 человек из 38 пострадавших госпитализированы


В минувший понедельник, 28 июня, под Калининградом произошло серьезное ДТП. Там на на 44-м километре автодороги Зеленоградск - Приморск через Светлогорск водитель рейсового пассажирского автобуса № 120 въехал в дерево у обочины недалеко от поселка Поваровка.

Как позже стало известно, в аварии пострадали 38 человек, из них шесть человек, в том числе два ребенка госпитализированы, все остальные лечатся амбулаторно.

- По уточненным данным, в настоящее время 12 человек госпитализированы, в том числе двое детей - в Детскую областную больницу, в профильные отделения, три человека - в областную клиническую больницу, остальные - в Больницу скорой медицинской помощи, - сообщили в экстренных службах.

В настоящее время полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения. Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Как сообщает компания-перевозчик, автобус ехал со скоростью 47 километров в час. В салоне было 80 пассажиров при максимальной вместимости в 82 человека.

У людей с этой группой крови железный иммунитет
В России с 1 июля пенсии будут выплачивать по-новому
«Человек, предсказавший пандемию», напугал новым пророчеством
Привитым от COVID россиянам сказали, какая опасность их ждет
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
У людей с этой группой крови железный иммунитет
В России с 1 июля пенсии будут выплачивать по-новому
При каком уровне антител нужно делать прививку от коронавируса
«Человек, предсказавший пандемию», напугал новым пророчеством
ДТПавария с автобусомпострадали люли
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Скорейшего выздоровления пострадавшим

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Новую вакцину против коронавируса "ЭпиВакКорона-Н" регистрируют в России 28 июня 2021
    9:14:49 6/29/2021
    Новую вакцину против коронавируса "ЭпиВакКорона-Н" регистрируют в России 28 июня 2021
    БердскШокирующее число зараженных коронавирусом названо в Бердске за сутки на 29 июня. Такого не было давно
    9:12:25 6/29/2021
    Шокирующее число зараженных коронавирусом названо в Бердске за сутки на 29 июня. Такого не было давно
    Пьяный водитель на легковушке влетел в припаркованную "Газель" в Новосибирске. Смотрите видео спасения
    9:01:11 6/29/2021
    Пьяный водитель на легковушке влетел в припаркованную "Газель" в Новосибирске. Смотрите видео спасения
    В небе над Новосибирском едва не столкнулись два самолета: Пассажирские Airbus 320 и Boeing 737 приблизились на 4 км
    8:49:52 6/29/2021
    В небе над Новосибирском едва не столкнулись два самолета: Пассажирские Airbus 320 и Boeing 737 приблизились на 4 км
    Какой сегодня церковный праздник 29 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:55 6/29/2021
    Какой сегодня церковный праздник 29 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 29 июня 2021 в России и мире
    7:40:29 6/29/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 29 июня 2021 в России и мире
    С Днём партизан и подпольщиков - 29 июня: поздравления с благодарностью и открытки
    7:20:14 6/29/2021
    С Днём партизан и подпольщиков - 29 июня: поздравления с благодарностью и открытки
    БердскПогода в Бердске 29 июня: ждать жары или останется приятная прохлада?
    6:30:58 6/29/2021
    Погода в Бердске 29 июня: ждать жары или останется приятная прохлада?
    БердскТройной удар магнитной бури 29 июня 2021: Советы метеопатам от ученых-физиков и врачей
    5:45:10 6/29/2021
    Тройной удар магнитной бури 29 июня 2021: Советы метеопатам от ученых-физиков и врачей
    Благодатные поздравления и картинки с Днём святых апостолов Петра и Павла 2021
    5:05:12 6/29/2021
    Благодатные поздравления и картинки с Днём святых апостолов Петра и Павла 2021