Рейсовый автобус с 38 пассажирами влетел в дерево под Калининградом. Смотрите видео СК

В минувший понедельник, 28 июня, под Калининградом произошло серьезное ДТП. Там на на 44-м километре автодороги Зеленоградск - Приморск через Светлогорск водитель рейсового пассажирского автобуса № 120 въехал в дерево у обочины недалеко от поселка Поваровка.
Как позже стало известно, в аварии пострадали 38 человек, из них шесть человек, в том числе два ребенка госпитализированы, все остальные лечатся амбулаторно.
- По уточненным данным, в настоящее время 12 человек госпитализированы, в том числе двое детей - в Детскую областную больницу, в профильные отделения, три человека - в областную клиническую больницу, остальные - в Больницу скорой медицинской помощи, - сообщили в экстренных службах.
В настоящее время полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения. Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Как сообщает компания-перевозчик, автобус ехал со скоростью 47 километров в час. В салоне было 80 пассажиров при максимальной вместимости в 82 человека.