4 сильных дня по лунному календарю в июле 2021 года
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4 сильных дня по лунному календарю в июле 2021 года

9:20:476/29/2021Фото: pixabay
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Благоприятных дней в июле достаточно, но мы выделили из них 4 лунных дня, на которые можно и нужно назначать важные дела.

Лунные дни влияют на то, каким будет любое начатое дело

Каждый месяц Луна растет и снова убывает. Это дает нам понять, что многие вещи в жизни сменяемы, и можно в любой день получить шанс стать лучше. Поэтому многие следуют лунному календарю, как орудию для самосовершенствования. Для этого следят за лунным календарем, который подсказывает, когда лучше всего сменить имидж, купить ценную вещь, заключить договор, чтобы все это принесло только пользу.

Лунные дни влияют на любое новое дело. И если вы очень энергичный, общительный и творческий человек, будете довольны своими результатами, то не факт, что ваш сосед тоже будет доволен своей жизнью.

Благоприятных дней в июле достаточно, но мы выделили из них 4 лунных дня, на которые можно и нужно назначать важные дела.

2 июля

Это благоприятное время для любой деятельности. Обучение, исследование или любая работа с информацией сегодня благоприятны. Этот день, если он будет посвящен учебе, обеспечит прогресс, сравнимый с многолетним упорным трудом. Хорошо учить, делиться опытом и щедро дарить.

10 июля

Этот день благоприятен для начала циклов физических упражнений или больших учебных циклов. Ешьте только то, что вам нравится, следуйте этому принципу и в общении с людьми. Будьте великодушны. Не переедайте.

Кроме того, это очень романтичный период, люди сегодня более чувствительные, сентиментальные и мечтательные. Контакты с противоположным полом будут более теплыми и эмоциональными. В это время любовь более нежная, а не страстная.

23 июля

Эта дата приносит удачу для новых начинаний. Проекты, начатые сегодня, будут успешны сами по себе. Будет сильная связь с использованием информационных источников. Кроме того, это лучший в месяце день для посещения салона красоты или парикмахерской.

28 июля

Сегодня день для интеллектуальной деятельности, проведения переговоров, ведения любой переписки, учета и планирования новых дел и расходов. Хорошо учиться, делать открытия, работать над собой духовно и устранять сомнения. Будьте открыты для всего нового, что приходит к вам. Это хорошее время, чтобы быть в компании единомышленников, их мнение может помочь открыть вам глаза на многие вещи.

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