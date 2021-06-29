Николай Бауэр снова хочет стать депутатом Бердска. Полный список кандидатов на выборы в горсовет в сентябре 2021

ТИК Бердска обнародовал обновленный список кандидатов в депутаты горсовета. Напомним, выборы в депутаты состоятся 19 сентября 2021 года. Выборы пройдут по всей России, также состоятся в Госдуму.
В числе новых кандидатов - Николай Бауэр. Он и сегодня состоит в списке депутатов Бердска. На выборы в 2021 году он выдвинулся сам.
Николай Николаевич родился 12 декабря 1962 года. Имеет высшее образовании - в 1989 году закончил Новосибирский институт народного хозяйства. Является индивидуальным предпринимателем, народным избранником Совета депутатов Бердска четвертого созыва. Живет в Бердске.
Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал о других кандидатах. Ими стали - Владислав Курочкин, Дмитрий Солоников, Олег Яцков, Семен Кузьмичев, Сергей Кривецкий,