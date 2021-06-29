Николай Бауэр снова хочет стать депутатом Бердска. Полный список кандидатов на выборы в горсовет в сентябре 2021
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Николай Бауэр снова хочет стать депутатом Бердска. Полный список кандидатов на выборы в горсовет в сентябре 2021

9:43:566/29/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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На выборы он выдвинулся сам.

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Сюжет: Выборы в Бердске-2021
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ТИК Бердска обнародовал обновленный список кандидатов в депутаты горсовета. Напомним, выборы в депутаты состоятся 19 сентября 2021 года. Выборы пройдут по всей России, также состоятся в Госдуму.

В числе новых кандидатов - Николай Бауэр. Он и сегодня состоит в списке депутатов Бердска. На выборы в 2021 году он выдвинулся сам.

Николай Николаевич родился 12 декабря 1962 года. Имеет высшее образовании - в 1989 году закончил Новосибирский институт народного хозяйства. Является индивидуальным предпринимателем, народным избранником Совета депутатов Бердска четвертого созыва. Живет в Бердске.

Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал о других кандидатах. Ими стали - Владислав Курочкин, Дмитрий Солоников, Олег Яцков, Семен Кузьмичев, Сергей Кривецкий,

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