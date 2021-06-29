Доброе утро: картинки - красивые, необычные, нежные
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Доброе утро: картинки - красивые, необычные, нежные

4:20:046/29/2021
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Порадовать любимого или близкого человека с самого утра - это чудесно! Душевные пожелания зарядят бодростью и позитивом на весь день! Открытки для вотсап.

Доброе утро

С добрым утром, улыбайся,
Пусть удачным будет день!
Каждым мигом наслаждайся,
Пусть уйдет печали тень!

Солнце пусть тебя согреет,
Кофеек пускай взбодрит,
Сердце пусть от счастья млеет,
А в душе лишь мир царит!

Доброе утро

С добрым утром. Шлю привет.
Пусть прольётся счастья свет.
День пускай отличным будет,
А тоска тебя забудет.

Чтоб душа твоя запела,
А энергия кипела.
Пусть удача улыбнется,
К сердцу радость прикоснётся.

Доброе утро

Доброе утро! Пусть день будет ясным,
А настроение только прекрасным.
Пусть пробуждение радость несет,
Без суеты, без тревог и забот.
Рассвет пусть уносит унылую тень,
Счастливой улыбкой встречай новый день.

Доброе утро

Желаю утра доброго
И солнечных лучей,
Улыбок притягательных,
Приятных мелочей.

Пусть настроенье доброе
Весь день не подведет,
Заставит быстро двигаться
Лишь вверх и лишь вперед.

Доброе утро

Всем кто спал, пора проснуться.
Потянуться, улыбнуться!
Помечтать о том, об этом.
И понять, что счастье это —

Жить на свете, день встречая,
Волшебство в нем замечая.
Верь, что путь твой не напрасен.
С добрым утром! Мир прекрасен!

Источник: pozdravok.ru

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