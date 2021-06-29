В России повысили возраст покупки оружия с 21 года после стрельбы в гимназии №175 Казани
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В России повысили возраст покупки оружия с 21 года после стрельбы в гимназии №175 Казани

9:48:406/29/2021Фото: pixabay
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А также ужесточили правила выдачи лицензий на него.

Лицензию на оружие теперь можно получить с 21 года

Президент Владимир Путин подписал закон, из которого следует, что в России повышается возрастная планка для владения огнестрельным оружием. Из документа следует, что сейчас охотничье оружие и длинноствольное оружие для самообороны смогут покупать граждане, чей возраст достиг 21 года, а не 18, как это было раньше.

Но при этом, повышение возрастной планки не затронет тех, кто проходит либо проходил военную службу, а также тех, кто служит в государственных военизированных организациях, имеет воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции.

Но есть и некоторые исключения. Так, по-прежнему с 18 лет могут приобретать оружие представители коренных малочисленных народов, которые ведут традиционный образ жизни, профессиональные охотники и работники юридических лиц «с особыми уставными задачами». Также те, кто достиг 18 лет, могут купить спортивное оружие, гладкоствольное или нарезное длинноствольное охотничье оружие для занятий спортом.

Лицензии на оружие не смогут получить жители страны, имеющие две и более погашенных судимостей, а также те. Кто был судим за незаконный оборот оружия, экстремизм, терроризм или умышленное преступление против несовершеннолетнего.
Напомним, закон об ужесточении правил выдачи разрешений на оружие предложили ввести после стрельбы в казанской школе 28 мая. Тогда 19-летний Ильназ Галявиев ворвался в школу с ружьем и начал расстреливать детей и педагогов. Тогда погибли 9 человек.

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