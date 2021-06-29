Как легко и просто сварить яйцо пашот
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29.06
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Как легко и просто сварить яйцо пашот

11:20:486/29/2021Фото: pixabay
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Яйца-пашот следует подавать сразу же, как только они будут вынуты из воды и слиты. Они быстро остывают.

Яйца-пашот следует подавать сразу же, как только они будут вынуты из воды

Яйца-пашот довольно удобное блюдо. Их можно есть как самостоятельное блюдо, без дополнений, так и добавлять в салаты или просто делать бутерброд. Название такого способа приготовления блюда может немного пугать, поскольку кажется, что его сложно приготовить. Как оказалось, это очень просто, если следовать инструкциям, то можно приготовить яйца-пашот за пять минут.

Ингредиенты


  • Яйца (сколько вам нужно)
  • Уксус (по желанию)
  • Вода

Возьмите подходящую кастрюлю для варки. Она должна быть неглубокой и широкой, чтобы легко можно было опустить яйцо в кипящую воду.

Наполните кастрюлю примерно на две трети водой и доведите до слабого кипения и добавьте ложку белого уксуса.

Аккуратно разбейте яйцо в отдельную маленькую мисочку, но лучше всего, если это будет плоская тарелочка, так яйцо легче переместить в воду.

Убавьте слегка кипящую воду до кипения. Вода должна быть едва кипеть. Убедитесь, что вы не бросаете яйцо в кипящую воду 100 ° C, потому что это может сделать яйца жесткими и невкусными.

Чтобы получить лучший результат приготовления, то бросайте в воду по одному яйцу, а не сразу несколько.

Размешайте воду, создав в ней воронку, а затем бросайте яйцо прямо в середину. Чтобы сохранить форму яйца, вращайте его круговыми движениями.

Подождите 3-5 минут до готовности. Вы узнаете, что яйцо сварилось, когда белки застынут, и желтки начнут загустевать.

Яйца-пашот следует подавать сразу же, как только они будут вынуты из воды и слиты. Они быстро остывают.


  • Подавать на толстых ломтиках хрустящего тоста.
  • Подавать с запеченной рыбой, вареным помидором и сосисками.
  • Подавать с салатом.
  • Подавайте в лаваше.
  • Подавать на овощах.

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