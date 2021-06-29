В Новосибирске из-за тумана задерживается посадка 16 утренних рейсов 29 июня 2021
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В Новосибирске из-за тумана задерживается посадка 16 утренних рейсов 29 июня 2021

10:06:466/29/2021Фото: pixabay
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Самая большая задержка у рейса из Красноярска - он не может приземлиться уже 4 часа.

Из-за тумана 16 самолетов не могут сесть в Новосибирске

Сегодня, 29 июня, на Новосибирск опустился сильный туман. И он стал причиной изменения расписания в аэропорту Толмачево. Из-за густого тумана задерживаются больше десятка рейсов, которые должны были приземлиться в новосибирском аэропорту.

Как можно увидеть на онлайн табло аэропорта, посадки жду 16 утренних рейсов. Это самолеты, прилетевшие из Красноярска, Москвы, Барнаула, Краснодара, Омска, Сочи, Улан-Удэ, Благовещенска. Время посадки самолетов по расписанию с 06:25 (02:25 мск) до 10:00 по местному времени (06:00 мск). Расчетное время прибытия - с 09:05 по местному времени (04:05 мск) до 10:34 местного времени (06:34 мск). Самая длительная задержка составляет более четыре часов у рейса Красноярск - Новосибирск.

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