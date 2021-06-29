Можно ли работать 29 июня в большой праздник католиков святых апостолов Петра и Павла?

У католиков есть свое, особе отношения к двум апостолам Петру и Павлу. Именно сегодня, 29 июня западные христиане отмечают их праздник, имеющий высокий статус торжества.
Именно Петра и Павла представители католической церкви считают основателями католической церкви, а самого папу римского - наместником Петра на земле.
Так церковь полагает, что Иисус передал Петру ключи от Царства Небесного, а Петр передает власть епископам католической церкви.
Праздник впервые католики начали отмечать в Риме, а затем праздник распространился на другие государства. Праздник имеет высший статус торжества.
Запреты католические в день Петра и Павла
К этому празднику готовятся заранее, занимаясь приготовлением блюд и уборкой дома. В это время заканчивается пот, приуроченный к началу праздника.
Не рекомендуется на столах алкоголь.
Не разрешается домашний труд и тяжелая физическая работа. Сегодня не занимаются рукоделием, стиркой, глаженьем белья. Огороды также следовало отложить.
Церковь в этот день не проводит венчаний.