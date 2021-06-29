Сборная Швейцарии обыграла сборную Франции со счетом 5:4

В минувший понедельник, 28 июня, состоялся матч 1/8 финала Евро-2020. Встретились сборная Швейцарии и сборная Франции. Неожиданно для всех болельщиков швейцарцы одержали победу со счетом 5:4, несмотря на то , что основное время матча завершилось в ничью 3:3. Сборной Швейцарии удалось обыграть противника в серии пенальти.
Примечательно, что Швейцария не выигрывала у французов с 1992 года. Тогда в товарищеском матче швейцарцы одержали победу со счётом 2:1.
После этого до сегодняшнего матча команды встречались семь раз. На Евро-2004 Франция одержала победу со счётом 3:1, а поединок на Евро-2016 закончился ничьей 0:0. На чемпионате мира 2006 года была ничья 0:0, а в 2014 году французы оказались сильнее – 5:2. В рамках отбора к чемпионату мира 2006 года команды дважды сыграли вничью. Также французы победили в одном товарищеском матче.