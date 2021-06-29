Можно ли работать на огороде 29 июня в большой праздник католиков святых апостолов Петра и Павла?
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Можно ли работать на огороде 29 июня в большой праздник католиков святых апостолов Петра и Павла?

11:20:446/29/2021Фото: Римско-католическая Архиепархия
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Праздник у католиков имеет высший статут торжества. В этот день проводятся праздничные мессы, а для прихожан есть свои запреты.

Петр и Павел
Католики очень почитают этих апостолов

В Римской католической церкви сложилось свое, особое отношение к апостолам Петру и Павлу. Сегодня, 29 июня, отмечается из праздник - это торжество высшего статуса.

Католики считают, что Иисус передал ключи от Царства Небесного Петру, а тот, в свою очередь наделяет всеми правами, в том числе и юридическими, епископов католической церкви. А папа римский - прямой наместник Петра на земле.

В честь апостолов католики возвели много храмов, праздник этот установлен как особая дата почитания апостолов. Именно в этот день с разницей в один год апостолы лишились жизни. Именно в этот день, спустя время, их мощи были перенесены в храм, построенный в их честь.

Праздник у католиков имеет высший статут торжества. В этот день проводятся праздничные мессы, а для прихожан есть свои запреты.

Так, например, в этот день не принято работать. К празднику готовятся заранее, готовя вкусные блюда и убираясь в жоме.

Работы по огороду также принято откладывать.

Как и всегда, христианам нельзя ругаться между собой и спорить, повышать друг на друга голос, выяснять отношения, нельзя отказывать в помощи просящим.

Откладывается рукоделие, стрика белья и глаженье.

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