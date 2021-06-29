Можно ли работать на огороде 29 июня в большой праздник католиков святых апостолов Петра и Павла?

В Римской католической церкви сложилось свое, особое отношение к апостолам Петру и Павлу. Сегодня, 29 июня, отмечается из праздник - это торжество высшего статуса.
Католики считают, что Иисус передал ключи от Царства Небесного Петру, а тот, в свою очередь наделяет всеми правами, в том числе и юридическими, епископов католической церкви. А папа римский - прямой наместник Петра на земле.
В честь апостолов католики возвели много храмов, праздник этот установлен как особая дата почитания апостолов. Именно в этот день с разницей в один год апостолы лишились жизни. Именно в этот день, спустя время, их мощи были перенесены в храм, построенный в их честь.
Праздник у католиков имеет высший статут торжества. В этот день проводятся праздничные мессы, а для прихожан есть свои запреты.
Так, например, в этот день не принято работать. К празднику готовятся заранее, готовя вкусные блюда и убираясь в жоме.
Работы по огороду также принято откладывать.
Как и всегда, христианам нельзя ругаться между собой и спорить, повышать друг на друга голос, выяснять отношения, нельзя отказывать в помощи просящим.
Откладывается рукоделие, стрика белья и глаженье.