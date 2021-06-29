Мосгорсуд оставил без изменений приговор американцу Тревору Риду за нападение на полицейских

Московский городской суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы американцу Тревору Риду, которого осудили на 9 лет за нападение на полицейских. Напомним, в прошлом году студента из Техаса приговорили к 9 колонии, признав его виновным в нападении на сотрудников правоохранительных органов. Американца также обязали выплатить по 100 тысяч рублей каждому правоохранителю в качестве компенсации.
Как тогда выяснило следствие, в 2019 году Рид поругался на улице с двумя женщинами. На место прибыл наряд ППС. Молодой человек не успокаивался, его решили доставить в отдел, и по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем. Из-за его поведения машина сотрудников полиции едва не попала в ДТП. Также, во время задержания американец был пьян – в его крови зафиксировали 3,033 промилле. Это соответствует тяжелому опьянению.
Его семья считает все доказательства по делу сфабрикованными. А девушка Рида рассказала, что полицию вызвала ее знакомая, надеясь на то, что пьяного американца отвезут в больницу.