30 июня – День астероидов: Зачем нужен праздник и почему его отмечают во всем мире?
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30 июня – День астероидов: Зачем нужен праздник и почему его отмечают во всем мире?

10:20:196/29/2021Фото: Википедия
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В 2016 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 30 июня Международным днем астероидов, чтобы каждый год отмечать Тунгусский взрыв в 1908 году.

Топи реки Тунгуски, в районе которых предположительно упал метеорит. Журнал «Вокруг света», 1931 год

Астероиды-это не имеющие формы останки, которые вращаются вокруг Солнца и иногда называются планетоидами или малыми планетами. При этом у некоторых из них могут быть спутники.

Астероиды чаще всего состоят из минералов и горных пород, а кометы из пыли и льда. Метеориты бывают частицами пыли или осколками кометы, астероида.

В 2016 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 30 июня Международным днем астероидов, чтобы каждый год отмечать Тунгусский взрыв в 1908 году, который произошел над рекой Подкаменная Тунгуска над Сибирью в небе примерно около семи часов утра. После этого начался пожар.

Он разрушил примерно 2000 квадратных километров леса по близости, сровняв с землей около 80 миллионов деревьев. К счастью, этот район был малонаселен, и официальных сведений о человеческих жертвах не было.

Мощность взрыва составила 10—40 мегатонн в тротиловом эквиваленте, что соответствует энергии средней водородной бомбы.

Как выяснилось, причиной взрыва стал астероид или комета. С тех пор это событие является самым мощным ударом космического тела по Земле во всей истории.

Стекла в окнах домов были выбиты в нескольких сотнях километров от взрыва. В течение нескольких ночей после события на территории Сибири установилось сильное ночное свечение неба.

Этот день отмечают каждый год, чтобы предупредить общественность об опасности столкновения с астероидами.

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