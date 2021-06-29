30 июня – День астероидов: Зачем нужен праздник и почему его отмечают во всем мире?

Астероиды-это не имеющие формы останки, которые вращаются вокруг Солнца и иногда называются планетоидами или малыми планетами. При этом у некоторых из них могут быть спутники.
Астероиды чаще всего состоят из минералов и горных пород, а кометы из пыли и льда. Метеориты бывают частицами пыли или осколками кометы, астероида.
В 2016 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 30 июня Международным днем астероидов, чтобы каждый год отмечать Тунгусский взрыв в 1908 году, который произошел над рекой Подкаменная Тунгуска над Сибирью в небе примерно около семи часов утра. После этого начался пожар.
Он разрушил примерно 2000 квадратных километров леса по близости, сровняв с землей около 80 миллионов деревьев. К счастью, этот район был малонаселен, и официальных сведений о человеческих жертвах не было.
Мощность взрыва составила 10—40 мегатонн в тротиловом эквиваленте, что соответствует энергии средней водородной бомбы.
Как выяснилось, причиной взрыва стал астероид или комета. С тех пор это событие является самым мощным ударом космического тела по Земле во всей истории.
Стекла в окнах домов были выбиты в нескольких сотнях километров от взрыва. В течение нескольких ночей после события на территории Сибири установилось сильное ночное свечение неба.
Этот день отмечают каждый год, чтобы предупредить общественность об опасности столкновения с астероидами.