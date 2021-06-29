В СИЗО отправили подозреваемого в педофилии помощника депутата Заксобрания Новосибирска Максима Захарова
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В СИЗО отправили подозреваемого в педофилии помощника депутата Заксобрания Новосибирска Максима Захарова

11:10:556/29/2021Фото: pixabay
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Его жертвами стали дети, не достигшие 14 и 16 лет.

Новосибирский помощник депутата совратил детей

В Новосибирской области Краснозерский районный суд отправил под арест помощника депутата Законодательного собрания региона. Его подозревают в педофилии. Арестовали его на два месяца, до 25 августа. Ему вменяются преступления, предусмотренные статьями 134 УК РФ («Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») и 135 УК РФ («Развратные действия»).

Потерпевшими по делу проходят двое детей, младше 14 и 16 лет. Подозреваемому 38 лет, он работал помощником депутата заксобрания области Дениса Субботина.

Напомним, вчера мы сообщали о том, речь идет об исполнительном секретаре «Единой России» в Краснозерском районе Максиме Захарове. Депутат, чьи помощником он является отметил. Что эта информация нашла подтверждение.

- Когда утром мне стали поступать первые сообщения, я подумал, что запредельный фейк. Даже учитывая, что впереди выборы и „чернуха“ вполне ожидаема, но это было просто из ряда вон. Потом я связался с Краснозеркой и, к сожалению, информация нашла подтверждение, — говорил он. Депутат также добавил, что после подтверждения информации, мужчина был «мгновенно» лишен должностей помощника депутата и секретаря исполкома «ЕР».

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