В СИЗО отправили подозреваемого в педофилии помощника депутата Заксобрания Новосибирска Максима Захарова

В Новосибирской области Краснозерский районный суд отправил под арест помощника депутата Законодательного собрания региона. Его подозревают в педофилии. Арестовали его на два месяца, до 25 августа. Ему вменяются преступления, предусмотренные статьями 134 УК РФ («Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») и 135 УК РФ («Развратные действия»).
Потерпевшими по делу проходят двое детей, младше 14 и 16 лет. Подозреваемому 38 лет, он работал помощником депутата заксобрания области Дениса Субботина.
Напомним, вчера мы сообщали о том, речь идет об исполнительном секретаре «Единой России» в Краснозерском районе Максиме Захарове. Депутат, чьи помощником он является отметил. Что эта информация нашла подтверждение.
- Когда утром мне стали поступать первые сообщения, я подумал, что запредельный фейк. Даже учитывая, что впереди выборы и „чернуха“ вполне ожидаема, но это было просто из ряда вон. Потом я связался с Краснозеркой и, к сожалению, информация нашла подтверждение, — говорил он. Депутат также добавил, что после подтверждения информации, мужчина был «мгновенно» лишен должностей помощника депутата и секретаря исполкома «ЕР».