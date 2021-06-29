Прогноз погоды для Сибири на июль 2021 года
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
29.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Прогноз погоды для Сибири на июль 2021 года

8:20:586/29/2021Фото: pixabay
0

Прогноз Гисметео сообщает, что аномальные температуры простоят как минимум до середины июля по всей стране.

С первых дней месяца, ожидается ясная солнечная погода

Июль 2021 года в Сибири ожидается жарким и безоблачным. Метеорологи предупреждают, что в регион может прийти по-настоящему жаркая и почти без осадков погода.

Так, уже с первых дней месяца, ожидается ясная солнечная погода со средней температурой воздуха +26 градусов. Дни будут стоять ясные и безоблачные, и все больше будет прибавляться жара. Уже к середине месяца, температурный фон поднимется до отметок + 29 – 32 градуса тепла.

Интересно, что такая погода больше всего будет наблюдаться в северных районах Сибири.

В Якутии всю середину лета уличные термометры будут показывать высокие отметки: +30...+34 градуса. Аналогичная погода ожидается также на Урале и в Сибири.

Таким образом, июль в Сибири оправдает свое время года - середину лета. Стоит отметить, что синоптики пока еще не знают как долго продержится такая погода, возможно, в каких-то частях могут возникнуть дожди с середины месяца. Каждый год прогноз на месяц вперед формируется на основе долгосрочного прогноза и статистики за прошлые годы.

При этом предварительный прогноз Гисметео сообщает, что аномальные температуры простоят как минимум до середины июля по всей стране.

Врач заявил об опасности сонливости в дневное время
Пить воду по утрам опасно: о чем предупредил врач
Ученый из Уханя назвала возможную причину появления COVID-19
Кто получит дополнительный выходной в июле
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Немцы дали неожиданный совет британским военным насчет Крыма
После 50 стоит отказаться от этих продуктов
Кто чаще заражается коронавирусом: эндокринолог все рассказал
Работавшая в Ухане вирусолог о возможной причине появления COVID
прогноз погодыпогода в Сибирииюль в Сибири
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вам нравится жаркая погода?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Прогноз погоды для Сибири на июль 2021 года
    8:20:58 6/29/2021
    Прогноз погоды для Сибири на июль 2021 года
    Миллиард 1 января 2021: срочно разыскивают победителей новогоднего розыгрыша Русского лото
    8:18:08 6/29/2021
    Миллиард 1 января 2021: срочно разыскивают победителей новогоднего розыгрыша Русского лото
    Обязательную вакцинацию не исключают в России: она будет оправдана, но не для всех
    8:11:12 6/29/2021
    Обязательную вакцинацию не исключают в России: она будет оправдана, но не для всех
    Звезда "Москвы слезам не верит" Вера Алентова госпитализирована. Возможно, с коронавирусом
    7:55:30 6/29/2021
    Звезда "Москвы слезам не верит" Вера Алентова госпитализирована. Возможно, с коронавирусом
    Бердск30 июня - прямая линия с Путиным: объявят ли он нерабочие дни на июль
    7:44:19 6/29/2021
    30 июня - прямая линия с Путиным: объявят ли он нерабочие дни на июль
    Приметы в сильный день Ивана Купалы с 6 на 7 июля: Как воспользоваться природными стихиями, чтобы стать богаче, найти любовь и обрести счастье
    7:20:27 6/29/2021
    Приметы в сильный день Ивана Купалы с 6 на 7 июля: Как воспользоваться природными стихиями, чтобы стать богаче, найти любовь и обрести счастье
    Эффективность "Спутника V" снижается против индийского штамма коронавируса
    7:18:28 6/29/2021
    Эффективность "Спутника V" снижается против индийского штамма коронавируса
    Около 150 беременных россиянок умерли за пандемию в России
    7:03:00 6/29/2021
    Около 150 беременных россиянок умерли за пандемию в России
    Семеро умерли и 161 человек заболели короной за сутки на 29 июня в Новосибирской области
    6:48:26 6/29/2021
    Семеро умерли и 161 человек заболели короной за сутки на 29 июня в Новосибирской области
    БердскБесплатные маршрутки к новому Леруа Мерлену между Новосибирском и Бердском: будут ли ездить?
    6:36:28 6/29/2021
    Бесплатные маршрутки к новому Леруа Мерлену между Новосибирском и Бердском: будут ли ездить?