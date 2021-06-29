Прогноз погоды для Сибири на июль 2021 года

Июль 2021 года в Сибири ожидается жарким и безоблачным. Метеорологи предупреждают, что в регион может прийти по-настоящему жаркая и почти без осадков погода.
Так, уже с первых дней месяца, ожидается ясная солнечная погода со средней температурой воздуха +26 градусов. Дни будут стоять ясные и безоблачные, и все больше будет прибавляться жара. Уже к середине месяца, температурный фон поднимется до отметок + 29 – 32 градуса тепла.
Интересно, что такая погода больше всего будет наблюдаться в северных районах Сибири.
В Якутии всю середину лета уличные термометры будут показывать высокие отметки: +30...+34 градуса. Аналогичная погода ожидается также на Урале и в Сибири.
Таким образом, июль в Сибири оправдает свое время года - середину лета. Стоит отметить, что синоптики пока еще не знают как долго продержится такая погода, возможно, в каких-то частях могут возникнуть дожди с середины месяца. Каждый год прогноз на месяц вперед формируется на основе долгосрочного прогноза и статистики за прошлые годы.
При этом предварительный прогноз Гисметео сообщает, что аномальные температуры простоят как минимум до середины июля по всей стране.