Что обязательно нужно делать в день святых апостолов Петра и Павла 29 июня 2021 года?

Ежегодно 29 июня католики всего мира празднуют день Петра и Павла - самых известных и почитаемых апостолов в христианстве.
Изначально день памяти святых апостолов как торжество высшего статуса начали отмечать в Риме, где построен в их честь одни из первых храмов. Именно в этот храм состоялось перенесение их мощей. Апостолы приняли смерть в одну дату с разницей в один год и в эту же дату был освящен храм и перенесены их мощи. Этот день - 29 июня - и стали отмечать как праздник.
Позже празднование распространилось из Рима по другим христианским государствам.
Папу римского католики считают наместником Петра на земле, потому что именно этому апостолу Иисус передал ключи от Царства небесного. А папа распространяет полномочия на епископов католической церкви.
В этот день в церквях проходят торжественные богослужения, а верующие молятся об укреплении веры, о прощении грехов и о помощи и о своих жизненных проблемах.
В этот день принято откладывать работу на другой день. Не принято тяжело работать, в том числе и в огороде.
Пост окончен, но алкоголь не рекомендуется к употреблению в этот праздник.
Помимо всего прочего, день полагается проводить по христиански с добром - не ругаться и не ссориться, никого не обижать и помогать нуждающимся.