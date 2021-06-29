Мертвого мужчину с женской грудью нашли на пляже в Москве
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Мертвого мужчину с женской грудью нашли на пляже в Москве

11:32:206/29/2021Фото: pixabay
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Погибший жаловался друзьям, что его склоняют к оральному сексу.

Труп трансгендера нашли на пляже

Следователи выясняют обстоятельства гибели трансгендера, тело которого было найдено в Москве на пляже в Серебряном бору. Труп нашли 27 июня на нудистском пляже. Его прибило к берегу. На погибшем были разорванные шорты и бюстгальтер. Также на руках было много колец, в ушах были серьги. Волосы, что не привычно для мужчины, были длинные. По предварительным данным, он утонул в пятницу.

Отметим, что у этого пляжа плохая репутация – на нем постоянно отдыхают люди с нетрадиционной ориентацией и постоянно случаются происшествия. Выяснилось, что погибшего 27-летнего мужчину видели на пляже с кавказцем – он его преследовал и пытался душить. Также погибший жаловался друзьям, что его склоняют к оральному сексу.

А в день предположительной гибели мужчина был в полиции – у него украли телефон и он писал заявление.

Отметим, что погибший сменил ориентацию в 20 лет и даже сделал себе грудь. Однако, ниже пояса и по документам он оставался мужчиной. Сейчас все обстоятельства его гибели выясняются.

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