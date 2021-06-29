В АО «Искитимцемент» закончился капитальный ремонт дымовых труб
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В АО «Искитимцемент» закончился капитальный ремонт дымовых труб

11:33:136/29/2021
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В АО «Искитимцемент» (управляющая компания – АО «ХК «Сибцем») завершена программа восстановления несущей способности дымовых труб вращающихся печей.

В рамках программы специалисты осуществили капитальный ремонт железобетонных дымовых труб

Проект ремонта дымовых труб АО «Искитимцемент» был разработан в 2018 году с учетом производственной программы предприятия и эксплуатации печей обжига.
Ремонтные работы выполнялись специализированной организацией поэтапно на протяжении четырех лет. Общие затраты на проведение мероприятий составили более 25 млн рублей.
В рамках программы специалисты осуществили капитальный ремонт железобетонных дымовых труб вращающихся печей № 6-7 и № 8-9 высотой 80 метров. В частности, заменена футеровка из шамотного кирпича на монолитную армированную, из жаростойкого керамзитобетона; обновлены железобетонные стволы на оголовках дымовых труб, а также защитные колпаки, элементы молниезащиты и верхние звенья ходовых лестниц с ограждениями. Произведен монтаж светоограждения с использованием современных энергосберегающих ламп, выполнена антикоррозионная окраска металлоконструкций, светофорных площадок и ходовых лестниц. Кроме того, подрядчики освежили наружную маркировочную окраску, представляющую собой чередование красных и белых полос, с помощью специального атмосферостойкого материала.
«Высокое качество проведенных работ позволит эксплуатировать дымовые трубы на протяжении 10-15 лет – до следующего ремонта», – отмечает управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун.

Материалы предоставлены пресс-службой АО «Искитимцемент»

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