Испания-Хорватия: 5:3 по итогам дополнительного времени пенальти
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Испания-Хорватия: 5:3 по итогам дополнительного времени пенальти

11:53:596/29/2021Фото: pixabay
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На 100-й минуте испанцы решили показать себя в деле.

Испанцы обыграли хорватов в 1\8 финала Евро

Вчера, 28 июня, состоялся матч 1/8 финала Евро. Встретились сборная Испании и сборная Хорватии. Игра состоялась на стадионе «Паркен» в Дании. Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу Испании по итогам дополнительного времени.

В середине первого тайма голкипер испанцев Унаи Симон в своей штрафной не сумел принять пас от Педри, и мяч медленно закатился в дальний угол. На 38-й минуте Пабло Сарабия сравнял счёт. На исходе часа игры Ферран Торрес дошёл до лицевой и навесил во вратарскую, Сесар Аспиликуэта опередил Йошко Гвардиола и головой переправил мяч в сетку.

На 76-й минуте Ферран Торрес забил третий гол испанцев. На 85-й минуте полузащитник Мислав Оршич забил гол и сократил разрыв в счёте до минимума. В компенсированное ко второму тайма время Оршич сместился на левый край и навесил в штрафную, Марио Пашалич головой переправил мяч в сетку — 3:3.

А вот в дополнительное время испанцы дали жару – на 100-й минуте гол забил Альваро Мората, а на 104-й – Микель Ойярсабаль.

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