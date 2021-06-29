Испания-Хорватия: 5:3 по итогам дополнительного времени пенальти

Вчера, 28 июня, состоялся матч 1/8 финала Евро. Встретились сборная Испании и сборная Хорватии. Игра состоялась на стадионе «Паркен» в Дании. Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу Испании по итогам дополнительного времени.
В середине первого тайма голкипер испанцев Унаи Симон в своей штрафной не сумел принять пас от Педри, и мяч медленно закатился в дальний угол. На 38-й минуте Пабло Сарабия сравнял счёт. На исходе часа игры Ферран Торрес дошёл до лицевой и навесил во вратарскую, Сесар Аспиликуэта опередил Йошко Гвардиола и головой переправил мяч в сетку.
На 76-й минуте Ферран Торрес забил третий гол испанцев. На 85-й минуте полузащитник Мислав Оршич забил гол и сократил разрыв в счёте до минимума. В компенсированное ко второму тайма время Оршич сместился на левый край и навесил в штрафную, Марио Пашалич головой переправил мяч в сетку — 3:3.
А вот в дополнительное время испанцы дали жару – на 100-й минуте гол забил Альваро Мората, а на 104-й – Микель Ойярсабаль.