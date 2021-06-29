Приметы в сильный день Ивана Купалы с 6 на 7 июля: Как воспользоваться природными стихиями, чтобы стать богаче, найти любовь и обрести счастье

С 6 на 7 июля будет отмечаться один из самых древних и важных славянских праздников на Руси день Ивана Купалы, отмечаемый еще с XII века. Несмотря на его языческие корни, этот день проводится в память Святого Иоанна Крестителя.
В древности славяне отмечали праздник Ивана Купалы в день летнего солнцестояния - 20-22 июня. Как только Россия приняла христианство, люди связали празднование с днем рождения Иоанна Крестителя - 7 июля по новому стилю.
При этом, отношение к празднику у народа не изменилось. По-прежнему ценятся традиции этого дня, приметы и ритуалы празднования.
Самой интересной и яркой традицией этого дня - купание в реках и водоемах. Считалось, что на Ивана Купала любая вода обладает целебными свойствами. Также разжигание костров и прыжки через них, чтобы исполнились желания. Кроме того люди водили хороводы вокруг деревьев, чтобы показать свое почтение матери-земле.
Самыми почитаемыми растениями этого дня были липа и папоротник, их собирали, потому что в праздник они становились невероятно целебными. Но самым главным символом дня считается цветок Иван-да-Марья. Его желто-голубые лепестки сочетают в себе женское и мужское начало.
Эти цветы специально приносили в дом. По поверьям, они могли восстановить мир в семье между супругами и защитить дом от плохих людей весь год. Если поставить их по углам дома, они смогут защитить его и от воров: когда воры войдут, цветы будут шептаться, как муж с женой, их это спугнет.
А, чтобы обрести любовь, девушки плели из этих цветов и других разных трав венки, затем шли к воде и поставив посередине венка свечу пускали их по течению. Парни вставали по разным местам на берегах и к кому приплывет венок, тот и будет суженым этой девушки.
Таким образом три главных символа праздника - огонь, вода и трава. Поэтому вокруг них находятся многие традиции и мистические приметы.