Можно ли ходить на кладбище 29 июня в большой праздник католиков святых апостолов Петра и Павла?

Самых известных и почитаемых апостолов Петра и Павла сегодня, 29 июня, почитают западные христиане католической церкви. Именно эти два апостола считаются ее основателями.
Пап римский у католиков оценивается, как наместник апостола Петра не земле, потому что именно Петру по преданиям Иисус Христос вручил для хранения ключи от врат Царства Небесного. Папа римский уже передает полномочия всем католическим епископам.
Большое множество храмов построено в честь Петра и Павда на Западе - праздник носит статут высшего торжества.
В этот день католики стремятся посетить праздничные молитвы в церкви, а потом отмечают праздник дома. Не принято сегодня работать по дому и в огородах. Не занимаются рукоделием, стиркой, глажкой белья.
Сегодня нельзя совершить обряд венчания в церкви. Нельзя ругаться и спорить. Нельзя кого-то обижать и обижаться самим. Не положено отказывать нищим в милостыни и нуждающимся в помощи.
Для поминовения своих усопших запретов нет, а потому, если вам нужно посетить кладбище - это можно делать в любой день. Поминовение можно заказать и в храме, заказав молитву или помолиться самим.