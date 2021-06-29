Кузбасс с размахом отметит 300-летний юбилей: Концерты и салюты будут длиться пять дней в пандемию коронавируса
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
29.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Кузбасс с размахом отметит 300-летний юбилей: Концерты и салюты будут длиться пять дней в пандемию коронавируса

12:04:246/29/2021Фото: pixabay
0

В Новосибирске все праздничные мероприятия в честь Дня города 27 июня отменили. Это связано с ситуацией по заражению коронавирусом.

Власти анонсировали салют на 300-летние Кузбасса

Совсем скоро в Кузбассе будут отмечать большой юбилей – 300-летие со дня основания. Праздник будет длиться несколько дней – с 6 по 10 июля.

6 июля – день празднования 300-летия Кузбасса, 7 июля – День истории и традиций, 8 июля – День семьи, любви и верности, 9 июля – День спортивных достижений, 10 июля – День культурных достижений и День открытых дверей в учреждениях культуры, - сообщили власти региона.

Так, Кемерово и Новокузнецк станут главными площадками для праздника. В столицах пройдут вечерние концерты с участием групп "Дискотека авария" и "Фабрика". Но также праздничные концерты, торжественные приемы и флешмобы пройдут во всех городах и районных центрах. Праздник завершится салютом, который увидят жители 34 муниципалитетов в 23:00 часа.

В остальные дни программа торжеств буде не менее насыщена. . 7 июля в музеях области пройдут дни открытых дверей, 8 июля в ЗАГСах пройдут торжественные регистрации браков. Кроме того, забеги и спортивные мероприятия пройдут в День спорта, а в День культурных достижений организованы "Кварталы культуры" и акция "Кино под открытым небом".

Стоит отметить, что в Новосибирске все праздничные мероприятия в честь Дня города 27 июня отменили. Это связано с ситуацией по заражению коронавирусом.

С кокой целью США собирали биоматериалы россиян
Названа возможная причина появления COVID-19
Россияне возмущены, узнав размер пенсии мамы Королевой
Посмешище: самые нелепые наряды лбимых звезд (фото)
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Что на самом деле разносит COVID по городу: точно не люди
Одна из известных вакцин против COVID-19 оказалась неэффективна
В России с 1 июля пенсии будут выплачивать по-новому
Что всё-таки можно греть в микроволновке, а что не стоит
праздниксалютюбилей
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравляем!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Испания-Хорватия: 5:3 по итогам дополнительного времени пенальти
    11:53:59 6/29/2021
    Испания-Хорватия: 5:3 по итогам дополнительного времени пенальти
    Мертвого мужчину с женской грудью нашли на пляже в Москве
    11:32:20 6/29/2021
    Мертвого мужчину с женской грудью нашли на пляже в Москве
    БердскМедик скорой помощи не будет извиняться перед мамой маленькой Машеньки после скандала с бахилами, заявил начмед ЦГБ Бердска
    11:23:02 6/29/2021
    Медик скорой помощи не будет извиняться перед мамой маленькой Машеньки после скандала с бахилами, заявил начмед ЦГБ Бердска
    Можно ли работать 29 июня в большой праздник католиков святых апостолов Петра и Павла?
    11:20:55 6/29/2021
    Можно ли работать 29 июня в большой праздник католиков святых апостолов Петра и Павла?
    Можно ли работать на огороде 29 июня в большой праздник католиков святых апостолов Петра и Павла?
    11:20:44 6/29/2021
    Можно ли работать на огороде 29 июня в большой праздник католиков святых апостолов Петра и Павла?
    В СИЗО отправили подозреваемого в педофилии помощника депутата Заксобрания Новосибирска Максима Захарова
    11:10:55 6/29/2021
    В СИЗО отправили подозреваемого в педофилии помощника депутата Заксобрания Новосибирска Максима Захарова
    Мосгорсуд оставил без изменений приговор американцу Тревору Риду за нападение на полицейских
    10:47:28 6/29/2021
    Мосгорсуд оставил без изменений приговор американцу Тревору Риду за нападение на полицейских
    БердскДо рассвета занимают очередь в красной зоне поликлиники №1 Бердска: Пациент стоит много часов в двух очередях - к врачу и на тест
    10:45:36 6/29/2021
    До рассвета занимают очередь в красной зоне поликлиники №1 Бердска: Пациент стоит много часов в двух очередях - к врачу и на тест
    Сборная Швейцарии обыграла сборную Франции со счетом 5:4
    10:35:02 6/29/2021
    Сборная Швейцарии обыграла сборную Франции со счетом 5:4
    Гороскоп на 30 июня 2021 года: самое главное для каждого знака
    10:20:50 6/29/2021
    Гороскоп на 30 июня 2021 года: самое главное для каждого знака