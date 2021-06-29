Кузбасс с размахом отметит 300-летний юбилей: Концерты и салюты будут длиться пять дней в пандемию коронавируса

Совсем скоро в Кузбассе будут отмечать большой юбилей – 300-летие со дня основания. Праздник будет длиться несколько дней – с 6 по 10 июля.
6 июля – день празднования 300-летия Кузбасса, 7 июля – День истории и традиций, 8 июля – День семьи, любви и верности, 9 июля – День спортивных достижений, 10 июля – День культурных достижений и День открытых дверей в учреждениях культуры, - сообщили власти региона.
Так, Кемерово и Новокузнецк станут главными площадками для праздника. В столицах пройдут вечерние концерты с участием групп "Дискотека авария" и "Фабрика". Но также праздничные концерты, торжественные приемы и флешмобы пройдут во всех городах и районных центрах. Праздник завершится салютом, который увидят жители 34 муниципалитетов в 23:00 часа.
В остальные дни программа торжеств буде не менее насыщена. . 7 июля в музеях области пройдут дни открытых дверей, 8 июля в ЗАГСах пройдут торжественные регистрации браков. Кроме того, забеги и спортивные мероприятия пройдут в День спорта, а в День культурных достижений организованы "Кварталы культуры" и акция "Кино под открытым небом".
Стоит отметить, что в Новосибирске все праздничные мероприятия в честь Дня города 27 июня отменили. Это связано с ситуацией по заражению коронавирусом.