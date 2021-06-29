Россельхознадзор проводит проверку на птицефабрике «Алмаз» бизнесмена Виктора Голубева в Бердске
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
29.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Россельхознадзор проводит проверку на птицефабрике «Алмаз» бизнесмена Виктора Голубева в Бердске

12:56:406/29/2021,Алиса ЕршоваФото: pixabay.com
0

Издание НГС сообщал, что там куры заразились азиатской чумой.

Вспышку болезни Ньюкасла опровергли на птицефабрике
Вспышку болезни Ньюкасла опровергли на птицефабрике

Как сообщают новосибирские СМИ, работники птицефабрики «Алмаз», принадлежащей почетному жителю Бердска, бизнесмену Виктору Голубеву, утверждают, что на птицефабрике обнаружена вспышка болезни Ньюкасла, наблюдается массовый мор кур, они вывозятся и сжигаются с самых неприглядных местах.

- Очень много птицы было потеряно. По пять тысяч в день выносили из корпуса. В корпусе было 58 800 птиц, а после того, как они вакциной ее перепоили, осталось 22 000. Всё спустили на тормозах, а падеж закидали в пустые холодильники. Потом куда-то потихоньку вывезли. При мне один раз загружали 1,5 тонны этого падежа, но куда вывезли его, я не знаю, - рассказал Владимир Персильев редакции NGS.RU.

Работники также сообщили НГС, что погибших кур сжигали в крематории, который сделали в цехе по изготовлению костной муки. Болезнь Ньюкасла или, как ее еще называют, азиатская чума или псевдочума довольно опасна для птиц - процент смертности от нее составляет 15-30%. В качестве мер профилактики болезни употребляется дезинфекция, карантинные меры и вакцинация - по словам работников, вспышка произошла именно из-за слишком большой дозы вакцины.

Владелец птицефабрики Виктор Голубев говорить с редакцией отказался, а вот один из его работников опроверг данные о вспышке азиатской чумы, но сказал, что новость наделала много шума:
- Чушь собачья! Какие-то дураки написали, и теперь идёт всё... - сообщил один из работников 29 июня редакции «Курьер. Среда. Бердск».

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» обратилась за комментариями к Россельхознадзору - в пресс-службе ответили, что проверка действительно проводится еще с 23 июня, но не по факту заболеваемости азиатской чумой, а для профилактики гриппа A, опасного как для людей, так и для птиц:

- Ничего подтвердить не могу. Мы смотрим в принципе деятельность предприятия в ходе проверки, и каких-либо данных, свидетельствующих о море, нет. Россельхознадзор не нашел никаких подтверждений, что эпидемия могла бы быть, на нее ничего не указывает, - пояснила сотрудник пресс-службы Россельхознадзора редакции «Курьер. Среда. Бердск» 29 июня

Также сотрудник пресс-службы Россельхознадзора прокомментировала мнения работников:
- Те мнения и подозрения, которые высказаны сотрудниками, связаны скорее с негативом в адрес руководства, чем с реальными нарушениями на производстве, это просто человеческий фактор.

Наталия Антонова показала, как выглядела, когда весила 90 кг
К чему может привести привычка пить воду по утрам
Как Китай наказал Украину за «неправильное» голосование в ООН
Самый сильный иммунитет у людей с этой группой крови
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Союзник РФ помог Украине с оружием и выступил с заявлением
Назван уровень антител для вакцинации от COVID
Неэффективна: названа вакцина, которая не дает результат
Стоит ли исключать сало из рациона: правда потрясет
голубевптицаморазиатская чумабердская птицефабрикамор на птицефабрике
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы верите в азиатскую чуму на фабрике?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Бердск"Город не согласен с его планами": Отдал ли бизнесмен Александр Илющенко набережную Бердску, ответил вице-мэр Владимир Захаров
    1:03:00 6/29/2021
    "Город не согласен с его планами": Отдал ли бизнесмен Александр Илющенко набережную Бердску, ответил вице-мэр Владимир Захаров
    Пассажир рейса Магадан-Новосибирск умер прямо во время полета
    12:58:04 6/29/2021
    Пассажир рейса Магадан-Новосибирск умер прямо во время полета
    БердскРоссельхознадзор проводит проверку на птицефабрике «Алмаз» бизнесмена Виктора Голубева в Бердске
    12:56:40 6/29/2021
    Россельхознадзор проводит проверку на птицефабрике «Алмаз» бизнесмена Виктора Голубева в Бердске
    В Санкт-Петербурге эвакуировали 70 человек с теплохода "Моя мечта" - сел на мель
    12:50:19 6/29/2021
    В Санкт-Петербурге эвакуировали 70 человек с теплохода "Моя мечта" - сел на мель
    Элитные загородные коттеджи за 180 млн рублей перестали пользоваться спросом в Новосибирске
    12:30:58 6/29/2021
    Элитные загородные коттеджи за 180 млн рублей перестали пользоваться спросом в Новосибирске
    Что обязательно нужно делать в день святых апостолов Петра и Павла 29 июня 2021 года?
    12:20:31 6/29/2021
    Что обязательно нужно делать в день святых апостолов Петра и Павла 29 июня 2021 года?
    Кузбасс с размахом отметит 300-летний юбилей: Концерты и салюты будут длиться пять дней в пандемию коронавируса
    12:04:24 6/29/2021
    Кузбасс с размахом отметит 300-летний юбилей: Концерты и салюты будут длиться пять дней в пандемию коронавируса
    Испания-Хорватия: 5:3 по итогам дополнительного времени пенальти
    11:53:59 6/29/2021
    Испания-Хорватия: 5:3 по итогам дополнительного времени пенальти
    Мертвого мужчину с женской грудью нашли на пляже в Москве
    11:32:20 6/29/2021
    Мертвого мужчину с женской грудью нашли на пляже в Москве
    Можно ли работать 29 июня в большой праздник католиков святых апостолов Петра и Павла?
    11:20:55 6/29/2021
    Можно ли работать 29 июня в большой праздник католиков святых апостолов Петра и Павла?