Россельхознадзор проводит проверку на птицефабрике «Алмаз» бизнесмена Виктора Голубева в Бердске

Как сообщают новосибирские СМИ, работники птицефабрики «Алмаз», принадлежащей почетному жителю Бердска, бизнесмену Виктору Голубеву, утверждают, что на птицефабрике обнаружена вспышка болезни Ньюкасла, наблюдается массовый мор кур, они вывозятся и сжигаются с самых неприглядных местах.
- Очень много птицы было потеряно. По пять тысяч в день выносили из корпуса. В корпусе было 58 800 птиц, а после того, как они вакциной ее перепоили, осталось 22 000. Всё спустили на тормозах, а падеж закидали в пустые холодильники. Потом куда-то потихоньку вывезли. При мне один раз загружали 1,5 тонны этого падежа, но куда вывезли его, я не знаю, - рассказал Владимир Персильев редакции NGS.RU.
Работники также сообщили НГС, что погибших кур сжигали в крематории, который сделали в цехе по изготовлению костной муки. Болезнь Ньюкасла или, как ее еще называют, азиатская чума или псевдочума довольно опасна для птиц - процент смертности от нее составляет 15-30%. В качестве мер профилактики болезни употребляется дезинфекция, карантинные меры и вакцинация - по словам работников, вспышка произошла именно из-за слишком большой дозы вакцины.
Владелец птицефабрики Виктор Голубев говорить с редакцией отказался, а вот один из его работников опроверг данные о вспышке азиатской чумы, но сказал, что новость наделала много шума:
- Чушь собачья! Какие-то дураки написали, и теперь идёт всё... - сообщил один из работников 29 июня редакции «Курьер. Среда. Бердск».
Редакция «Курьер. Среда. Бердск» обратилась за комментариями к Россельхознадзору - в пресс-службе ответили, что проверка действительно проводится еще с 23 июня, но не по факту заболеваемости азиатской чумой, а для профилактики гриппа A, опасного как для людей, так и для птиц:
- Ничего подтвердить не могу. Мы смотрим в принципе деятельность предприятия в ходе проверки, и каких-либо данных, свидетельствующих о море, нет. Россельхознадзор не нашел никаких подтверждений, что эпидемия могла бы быть, на нее ничего не указывает, - пояснила сотрудник пресс-службы Россельхознадзора редакции «Курьер. Среда. Бердск» 29 июня
Также сотрудник пресс-службы Россельхознадзора прокомментировала мнения работников:
- Те мнения и подозрения, которые высказаны сотрудниками, связаны скорее с негативом в адрес руководства, чем с реальными нарушениями на производстве, это просто человеческий фактор.