Элитные загородные коттеджи за 180 млн рублей перестали пользоваться спросом в Новосибирске

За последние два года в Новосибирске хуже стала продаваться элитная загородная недвижимость. Это дома площадью от 300 до 900 кв. м. Цена таких домов колеблется от 41 млн. до 180 млн. рублей. Стопорятся продажи 86% таких объектов. А еще пять лет назад такие дома можно было продать всего за полгода. На июнь 2021 года на рынке недвижимости 418 вариантов жилья премиум-класса. При этом, загородные дома стоимостью от 25 млн рублей до 40 млн рублей продаются в среднем 7 месяцев.
Также встали продажи домов выше двух этажей и домов без отделки. При этом всё больше людей отказываются от огромных домов в пользу меньших до 270 кв.м. из-за больших коммунальных платежей.
Сложно продаются дома с уникальной отделкой – цена на такой из-за отделки может быть выше стоимости дома на 75%. Если 10 лет назад владельцам недвижимости нравился классический стиль, античный и барокко, то теперь они потеряли актуальность и могут продаваться несколько лет, в итоге цена на них будет постепенно снижаться вплоть до 57%.
Сейчас покупатели предпочитают дома площадью до 270 квадратов, в чистом месте с хорошей транспортной развязкой.