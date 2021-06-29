Элитные загородные коттеджи за 180 млн рублей перестали пользоваться спросом в Новосибирске
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Элитные загородные коттеджи за 180 млн рублей перестали пользоваться спросом в Новосибирске

12:30:586/29/2021Фото: pixabay
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Покупатели предпочитают небольшие дома в экологически чистом места и с возможностью быстро добраться до города.

В Новосибирске стали плохо продаваться дворцы

За последние два года в Новосибирске хуже стала продаваться элитная загородная недвижимость. Это дома площадью от 300 до 900 кв. м. Цена таких домов колеблется от 41 млн. до 180 млн. рублей. Стопорятся продажи 86% таких объектов. А еще пять лет назад такие дома можно было продать всего за полгода. На июнь 2021 года на рынке недвижимости 418 вариантов жилья премиум-класса. При этом, загородные дома стоимостью от 25 млн рублей до 40 млн рублей продаются в среднем 7 месяцев.

Также встали продажи домов выше двух этажей и домов без отделки. При этом всё больше людей отказываются от огромных домов в пользу меньших до 270 кв.м. из-за больших коммунальных платежей.

Сложно продаются дома с уникальной отделкой – цена на такой из-за отделки может быть выше стоимости дома на 75%. Если 10 лет назад владельцам недвижимости нравился классический стиль, античный и барокко, то теперь они потеряли актуальность и могут продаваться несколько лет, в итоге цена на них будет постепенно снижаться вплоть до 57%.
Сейчас покупатели предпочитают дома площадью до 270 квадратов, в чистом месте с хорошей транспортной развязкой.

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