Запрещенные продукты Апостольского поста летом 2021: Что можно кушать иногда?
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Запрещенные продукты Апостольского поста летом 2021: Что можно кушать иногда?

2:20:166/29/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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По средам и пятницам положено сухоядение. Однако эти строгие правила прописаны в Типиконе только для священнослужителей и монахов.

открытка
Петров пост продлится 2 недели в 2021 году

У православных начался очередной период воздержания для работы над собой в духовном плане. С 28 июня по 11 июля идет Петров пост-2021.

Подобный пост выдерживали два самых известных апостола в христианстве - Петр и Павел, готовясь к распространению христианства в разных уголках мира. Этим постом они готовили себя морально и физически к этой трудной и ответственной миссии.

12 июля по новому стилю отмечается день их памяти, поскольку они оба приняли смерть в один день с разницей всего лишь в год - эта дата и стала праздником в их честь. К этому дню Петров пост оканчивается. Однако, если 12 июля выпадает на среду или пятницу, то ограничения поста продолжаются.

Этот пост прихожанами оценивается как самый легкий, потому что  4 из 7 дней в неделе разрешена рыба.

Во все дни поста запрещены к употребления яичные блюда, молочная продукция и мясо в любом виде - хоть мясо животных, хоть мясо птицы.

По средам и пятницам положено сухоядение. Однако эти строгие правила прописаны в Типиконе только для священнослужителей и монахов. Если вам тяжело соблюдать сухоядение, то не истязайте себя.

Во все остальные дни можно готовить горячую пищу, и кроме понедельника, среды и пятницы можно добавлять в еду растительное масло.

По выходным дням, в субботу и воскресенье, можно выпить немного красного вина. Но обычно его разбавляют водой. Много выпивать запрещено категорически.

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