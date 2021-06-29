Запрещенные продукты Апостольского поста летом 2021: Что можно кушать иногда?

У православных начался очередной период воздержания для работы над собой в духовном плане. С 28 июня по 11 июля идет Петров пост-2021.
Подобный пост выдерживали два самых известных апостола в христианстве - Петр и Павел, готовясь к распространению христианства в разных уголках мира. Этим постом они готовили себя морально и физически к этой трудной и ответственной миссии.
12 июля по новому стилю отмечается день их памяти, поскольку они оба приняли смерть в один день с разницей всего лишь в год - эта дата и стала праздником в их честь. К этому дню Петров пост оканчивается. Однако, если 12 июля выпадает на среду или пятницу, то ограничения поста продолжаются.
Этот пост прихожанами оценивается как самый легкий, потому что 4 из 7 дней в неделе разрешена рыба.
Во все дни поста запрещены к употребления яичные блюда, молочная продукция и мясо в любом виде - хоть мясо животных, хоть мясо птицы.
По средам и пятницам положено сухоядение. Однако эти строгие правила прописаны в Типиконе только для священнослужителей и монахов. Если вам тяжело соблюдать сухоядение, то не истязайте себя.
Во все остальные дни можно готовить горячую пищу, и кроме понедельника, среды и пятницы можно добавлять в еду растительное масло.
По выходным дням, в субботу и воскресенье, можно выпить немного красного вина. Но обычно его разбавляют водой. Много выпивать запрещено категорически.