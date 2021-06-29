Пассажир рейса Магадан-Новосибирск умер прямо во время полета

Сегодня, 29 июня, на борту самолета, который должен был вылететь по маршруту Магадан-Новосибирск, случилось ЧП. Там, прямо на борту самолета умер пассажир.
— Сейчас проводится проверка. На место выезжали скорая и следственно-оперативная служба, — пояснила начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД России по ДФО полковник внутренней службы Ольга Мироненко.
Как сообщили в МВД, умер подданный одной из стран Средней Азии. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.
Отметим, что вылет борта был задержан на 1,5 часа. По данным на табло аэропорта Сокол, самолет вылетел в 11:55 по местному времени.