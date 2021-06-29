Сколько россиян умерли после вакцинации против коронавируса, рассказал министр Мурашко

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о случаях летальных исходов после вакцинации от коронавируса. По словам министра, за все время массовой вакцинации не было зафиксировано ни одного летального случая.
- Летальных исходов впрямую при вакцинации сегодня у нас не зафиксировано, - сказал он в эфире программы "Познер" на Первом канале.
Напомним, массовая вакцинация началась в России в марте. На данный момент прививку можно сделать 4 российскими препаратами. В скором времени планируется зарегистрировать еще одну вакцину.